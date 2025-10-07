Giuliana Sgrena presenta a Pisa “Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra”

Written by admin• 4:04 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA– Mercoledì 8 ottobre alle ore 18 l’Associazione The Thing e il cinema Lumière di Pisa ospiteranno la giornalista e scrittrice Giuliana Sgrena, che presenterà il suo nuovo libro “Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra” (Edizioni Laterza).

Il volume offre un ritratto intenso e personale del lavoro di inviata nei teatri di conflitto. Tra reportage, testimonianze dirette e riflessioni maturate sul campo, Sgrena propone una narrazione che unisce memoria e chiave di lettura del presente, sollevando interrogativi sulla responsabilità del giornalismo in contesti estremi e sull’importanza di dare voce a chi non ce l’ha.

Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Sara Cecchetti, creando uno spazio di confronto con il pubblico sulla complessità e i rischi del reportage in zone di guerra, come Gaza e altri scenari internazionali.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Cose di The Thing”, che unisce libri e momenti di riflessione critica per promuovere dialogo e partecipazione culturale a Pisa.

Dettagli:

Info: associazionethething@gmail.com | cinemalumiere2@gmail.com

Dove: Lumière, Pisa

Quando: Mercoledì 8 ottobre, ore 18

Last modified: Ottobre 7, 2025