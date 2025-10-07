Ponte Giovani, eletto il Consiglio Direttivo: tutte ragazze le nuove componenti

Written by admin• 3:24 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA– Si è svolta ieri sera la seconda riunione di Ponte Giovani, la consulta dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni, nata per raccogliere idee, proposte e istanze del territorio. Nel corso dell’incontro è stato eletto il Consiglio Direttivo, che affiancherà il presidente Vito Bazi ed è composto interamente da ragazze: Matilde Bagnoli (vicepresidente), Elisa Dini, Viola Ciulli e Greta Boccanera.

«Sono felice e orgoglioso che questo primo direttivo sia formato solo da giovani donne – ha commentato Bazi – un segnale forte di partecipazione e competenza. È un passo concreto nel percorso di crescita di Ponte Giovani, che vuole avvicinare sempre più i ragazzi alla vita pubblica e alla politica locale».

La consulta conta 50 membri, selezionati attraverso un invito pubblico lanciato dal Comune di Pontedera a fine giugno. Ne fanno parte giovani residenti in città e nei comuni limitrofi, impegnati in ambito scolastico, lavorativo, associativo e sportivo.

Un gruppo motivato, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una comunità più aperta, partecipata e unita.

