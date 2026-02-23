Incontro pubblico sulla riforma costituzionale a Palazzo Roncioni

Written by admin• 10:51 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato rispetto all’incontro pubblico che si terrà mercoledì alle ore 17:30, al primo piano di Palazzo Roncioni sul Lungarno Mediceo, dalle manganellate di via San Frediano al referendum sulla Giustizia, con la partecipazione di esponenti del Partito Democratico e professionisti del mondo giuridico.

Mercoledì alle ore 17.30, al primo piano di Palazzo Roncioni sul Lungarno Mediceo, si terrà un incontro pubblico dedicato al dibattito sulla riforma costituzionale. Un appuntamento pensato per approfondire i contenuti e le implicazioni di una proposta che, secondo i promotori dell’iniziativa, presenta rilevanti aspetti di natura politica e istituzionale.

L’evento si inserisce in un contesto di confronto più ampio sui temi dei diritti, delle garanzie costituzionali e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Durante l’incontro saranno affrontate, tra l’altro, le questioni legate al ruolo della magistratura e agli effetti della riforma sull’assetto democratico.

Interverranno Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale del Partito Democratico, Mia Diop, componente della Direzione Nazionale del PD e Vicepresidente della Regione Toscana, insieme ai Giovani Democratici e alla segretaria comunale Federica Sacco.

L’iniziativa sarà preceduta da un dialogo tra il magistrato Simone Silvestri e Matilde Sarti Scarinci, portavoce del comitato degli avvocati per il No di Pisa.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e prevede uno spazio dedicato agli interventi del pubblico. L’appuntamento rappresenta il primo momento di confronto in vista delle prossime scadenze referendarie.

Last modified: Febbraio 23, 2026