Piacenza Jazz Fest 2026: cinque voci in gara nella finale Cantanti del Concorso Bettinardi

SAN GIULIANO TERME – Prosegue il Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, giunto alla XXIII edizione e inserito nel cartellone del Piacenza Jazz Fest 2026. Sabato 21 febbraio alle ore 21.30, il Milestone Live Club di Piacenza ha ospitato la terza finale, dedicata alla Sezione C – Cantanti, con ingresso libero.

Sul palco si sono alternate cinque giovani voci femminili, selezionate da una giuria di esperti tra candidature provenienti da tutta Italia. Le finaliste interpreteranno tre brani ciascuna – tra standard jazz e repertorio personale – accompagnate dal trio messo a disposizione dall’organizzazione.

Tra le protagoniste Elena Brandes, cantante e compositrice italo-tedesca classe 2000, formata al Saint Louis College of Music e attiva tra Roma e l’estero con progetti di musica originale. Spazio anche a Martina Di Roma, artista residente in Danimarca, con esperienze in festival internazionali e un percorso che intreccia scrittura originale e contaminazioni stilistiche. Completano il quadro Caterina Guerra, originaria di San Giuliano Terme, laureata con lode al Conservatorio di Bologna e già presente in importanti contesti orchestrali e festivalieri; Irene Lovato Menin, formatasi tra Padova e Siena Jazz University; e Linda Berdicchia, interprete versatile con esperienze tra jazz, bossa nova, blues e soul.

A valutare le esibizioni una giuria presieduta da Diana Torto, affiancata da Lorenza Cattadori, Debora Lombardo, Claudia Pantalone e Andrea Zermani.

In palio 1.200 euro alla vincitrice e 600 euro alla seconda classificata, oltre a un’opportunità di grande rilievo: la vincitrice sarà ingaggiata per il Piacenza Jazz Fest 2027. Il pubblico presente assegnerà inoltre il Premio del Pubblico.

Il concorso è reso possibile dal lavoro del Piacenza Jazz Club e dal sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Ministero della Cultura (FNSV), Regione Emilia-Romagna, Comune di Piacenza e Yamaha Music Europe.

Info: info@piacenzajazzclub.it | 0523.579034

www.piacenzajazzclub.it

Last modified: Febbraio 23, 2026