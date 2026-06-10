Incendio DelcaEnergy. Petrucci (FdI): “Giani e Barontini scappano dal Consiglio. Presentiamo un’interrogazione”

Written by Redazione• 6:46 pm• Pisa, Attualità, Politica, Politica, Vicopisano

FIRENZE – “Nonostante la parola data, né l’assessore Barontini né il presidente Giani oggi in Consiglio regionale hanno riferito sul gravissimo incendio avvenuto alla Decla Energy di Vicopisano“, lo afferma in una nota stampa il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

“Comprendo e sono consapevole del fatto che Asl e Arpat non siano in grado di fornire ancora risposte esaustive sulle conseguenze a livello atmosferico e del suolo anche perché l’incendio sarà domato definitivamente in queste ore; ma ritengo che le istituzioni non possano esimersi dal mostrare la propria vicinanza alla cittadinanza che è, giustamente, preoccupata. I cittadini devono sapere cosa e perché è andato in fumo! Oggi in Aula mi sarei aspettato risposte immediate soprattutto dall’assessore all’Ambiente Barontini, il quale, essendo stato consigliere comunale a Cascina, dovrebbe conoscere a menadito le fragilità di quel territorio e avere a cuore la salute dei suoi concittadini prima di chiunque altro. Per costringere la Giunta a fare la dovuta chiarezza, depositeremo immediatamente un’interrogazione in Consiglio Regionale. Vogliamo risposte scritte e ufficiali: la Giunta deve svegliarsi e spiegare ai toscani per quale motivo in una zona industriale così strategica e sensibile non siano mai state installate le centraline fisse dell’ARPAT per il monitoraggio della qualità dell’aria; chi era il soggetto deputato a controllare l’impianto; quali materiali plastici sono trattati dalla Delta e cosa è stato bruciato … Il mio intento è esclusivamente quello di tutelare i cittadini che aspettano risposte, non domani, ma subito.

L’atteggiamento che ho registrato oggi in Palazzo Pegaso è grave e mi sarei aspettato maggiore rispetto per i cittadini“, conclude Petrucci.

Last modified: Giugno 10, 2026