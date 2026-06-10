Beach Soccer. Esordio amaro per l’Under 20 del Lenergy Pisa a Terracina

Written by Redazione• 8:29 pm• Pisa, Sport

PISA – Non inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Under 20 del Lenergy Pisa BS nel

Campionato di categoria. A Terracina i giovani nerazzurri cedono per 5-3 all’Icierre Lamezia

BS al termine di una gara equilibrata per lunghi tratti, ma decisa dalla maggiore concretezza dei

calabresi nei momenti chiave del match.

Dopo un primo periodo avaro di emozioni e caratterizzato da grande equilibrio, la partita si accende nella seconda frazione, in cui a rompere l’equilibrio è Bardi, che porta avanti il Pisa con una conclusione vincente. La reazione del Lamezia, però, è immediata e porta la firma di Persico, assoluto protagonista della giornata. L’attaccante calabrese trova il pareggio con una spettacolare rovesciata in avvitamento su lancio del portiere, poi completa il sorpasso con un colpo di testa e, dopo il momentaneo 2-2 firmato da Gelsi in rovesciata, realizza il terzo gol personale con una potente conclusione allo scadere del periodo.

Nell’ultima frazione il Lamezia aumenta ulteriormente il proprio vantaggio: ancora Persico è decisivo, questa volta in veste di assist-man, servendo a Cerra un pallone da spingere soltanto in rete per il 4-2. Poco dopo arriva anche il quinto gol neroverde con Muraca, che sfrutta al meglio uno sviluppo da calcio d’angolo.

Il Lenergy Pisa BS prova a riaprire la sfida nel finale con la seconda rete personale di Bardi, ma il tentativo di rimonta non basta. Negli ultimi minuti arriva anche un cartellino rosso per Guidi, mentre il Lamezia

amministra il vantaggio fino al triplice fischio conquistando i primi tre punti nel girone A.

Per i giovani nerazzurri sarà subito tempo di voltare pagina, con il prossimo impegno è in

programma giovedì 11 giugno alle ore 11:30 contro il Napoli BS, in diretta streaming sul canale

YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

ICIERRE LAMEZIA – LENERGY PISA 5-3

Icierre Lamezia BS: Vono, Muraca, Cerra, Chirico, Diano, Calindro, Persico, Sicoli, Nicolazzo,

Sirianni, Fiorentino, Rubino.

Lenergy Pisa BS: Gelsi, Gneri, Guidi, Bardi, Bindi, Baldacci, Tararà, Ficarra, Matteini,

Montagnani.

Reti: 2′ st Bardi, 10′ st Persico, 11′ st Persico, 12′ st Gelsi, 12′ st Persico, 7′ tt Cerra, 9′ tt

Muraca, 10′ tt Bardi.

Last modified: Giugno 10, 2026