Inaugurata a Pisa la videoinstallazione “Nunc Stans. Eterno Presente” di Nicola Raffaetà

Written by admin• 12:40 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Questa mattina, giovedì 4 settembre, è stata inaugurata nella Chiesa di Santa Maria della Spina la videoinstallazione “Nunc Stans. Eterno Presente” dell’artista Nicola Raffaetà, visitabile fino al 28 settembre. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con l’associazione Corte Tripoli Cinematografica, con la produzione esecutiva di Norberto Pardini. All’apertura erano presenti, oltre all’artista, l’assessore alla cultura del Comune e il direttore artistico di Corte Tripoli, Roberto Merlino.

L’ingresso alla mostra è libero. Gli orari di apertura sono: mercoledì, giovedì e venerdì 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19.

L’installazione propone una selezione di opere di videoarte dedicate alla sacralità dell’istante, unendo spiritualità, arte classica e linguaggio contemporaneo. I lavori si ispirano a capolavori di Leonardo, Caravaggio e Michelangelo, ripercorrendo raffigurazioni della Madonna, di Maria Maddalena penitente e reinterpretando la Pietà in chiave contemporanea, con riferimenti al dramma della guerra. Attraverso slow motion e un linguaggio visivo che alterna suggestioni impressioniste e caravaggesche, Raffaetà invita a riscoprire il presente come spazio di consapevolezza e sacralità.

L’artista. Nato a Camaiore nel 1980, Nicola Raffaetà è regista e videomaker attivo tra cinema, documentari e videoarte. Dopo i primi cortometraggi e il successo del documentario AB. Fonte di vita (premiato al Video Festival Imperia 2011), ha collaborato con tv e produzioni cinematografiche, sviluppando parallelamente la sua ricerca nella videoarte, con opere dedicate al tema dell’istante sacro. Tra i suoi lavori più significativi: Equilibrio (Firenze Film Corti Festival 2019), l’installazione La Commedia per i 700 anni di Dante, e progetti recenti come Lo spirito del tempo e Cena in Emmaus per il Giubileo 2025. La sua arte coniuga spiritualità, tradizione e contemporaneità, invitando lo spettatore a soffermarsi sul presente.

Last modified: Settembre 4, 2025