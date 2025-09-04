A Montopoli torna la magia del Silent Reading Book Party: un’intera piazza trasformata in sala lettura sotto le stelle

Written by admin• 12:38 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Dopo il grande successo della scorsa edizione, mercoledì 10 settembre, dalle 19, piazza San Matteo a Montopoli si trasformerà in una grande sala lettura a cielo aperto. Il format resta invariato: basta portare con sé un libro, una coperta, un cuscino, una tazza per una tisana calda, una lucina per illuminare le pagine al calar della sera… e la voglia di leggere, condividendo un momento intimo in uno spazio collettivo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Montopoli, in collaborazione con la biblioteca comunale e con le librerie indipendenti Equilibri di Pontedera e Rinascita di Empoli, insieme alla casa editrice Tagete Edizioni.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli, nel giardino del Museo Civico, con letture inclusive in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) curate dalla cooperativa Promocultura.

«Vogliamo che il Silent Reading Book Party diventi un appuntamento fisso dell’estate montopolese – spiegano dall’amministrazione comunale –. Lo scorso anno è stata una serata magica, con ogni lettore immerso nel proprio libro. L’obiettivo è promuovere l’editoria indipendente, incoraggiare la lettura e creare momenti di condivisione offline, lontani dagli schermi. Grazie a Michele Quirici di Tagete Edizioni, alle librerie coinvolte, a Paola Marchetti della biblioteca e ad Arte e Fiori per l’allestimento».

In piazza sarà presente anche un punto prestiti della biblioteca comunale, dove sarà possibile iscriversi o ricevere informazioni sulla rete Bibliolandia.

Quest’anno l’allestimento avrà come tema le stelle: un invito ad alzare lo sguardo, cambiare prospettiva e lasciarsi ispirare dalla magia delle buone letture sotto il cielo di fine estate.

