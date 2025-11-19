In ricordo di Marchino Deri ad otto anni dalla sua scomparsa

Written by admin• 11:00 am• Pisa SC

PISA – Mercoledì 19 novembre ricorre l’ottavo anniversario della scomparsa di Marco Deri (da tutti conosciuto come Marchino), per anni storico massaggiatore del Pisa.

di Maurizio Ficeli

Deri da tempo non stava bene a causa di una malattia rivelatasi alla lunga devastante e la sua situazione peggiorò così tanto che alle ore 22 del 19 novembre 2017 si spense nel reparto di pneumologia dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Giorni prima aveva ricevuto la visita dell’ex capitano nerazzurro Francesco Favasuli, che era partito appositamente da Cava dei Tirreni per stargli vicino, oltre ad altri ex giocatori del Pisa, come Andrea Lisuzzo, Samuele Sereni, Filippo Fondi, Nicola Mingazzini, Rocco Sabato, Gabriel Raimondi ed altri che organizzarono una raccolta per la sua famiglia, oltre al fedele amico e tifoso nerazzurro Daniele Gioli che gli è stato vicino fino alla fine.

Ed anche la redazione di Pisanews si unisce al ricordo per Marchino Deri, che rimarrà sempre nei cuori di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di apprezzarlo per le sue doti professionali ed umane.

MARCHINO VIVRAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI!

