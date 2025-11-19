Volterra: un incontro per capire i primi 1.000 giorni del bambino

Written by admin• 11:17 am• Volterra

VOLTERRA- Il consultorio di Volterra promuove un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “I primi 1.000 giorni di vita del bambino”, un’importante occasione di informazione e dialogo rivolta a genitori e futuri genitori sui temi essenziali legati alla salute e allo sviluppo nei primi anni di vita.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 25 novembre, dalle 15:00 alle 17:00, presso il consultorio di Volterra, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia.

La partecipazione è libera e non richiede prenotazione.

Durante l’incontro, esperti del settore affronteranno temi fondamentali per il benessere del bambino e della famiglia, tra cui:

Sicurezza del neonato: strategie di prevenzione, ambienti sicuri e indicazioni per un sonno protetto;

strategie di prevenzione, ambienti sicuri e indicazioni per un sonno protetto; Videoterminali nei primi 1.000 giorni: riflessioni sull’impatto dei dispositivi digitali sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale;

riflessioni sull’impatto dei dispositivi digitali sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale; Il ruolo del padre: l’importanza di una presenza attiva e consapevole nel percorso di crescita del bambino.

L’appuntamento rientra nelle attività di sostegno alla genitorialità promosse dall’Azienda USL Toscana nord ovest, con l’obiettivo di offrire strumenti utili e informazioni basate su evidenze scientifiche per accompagnare le famiglie in un momento cruciale della vita.

Per ulteriori dettagli, è possibile rivolgersi direttamente al personale del consultorio di Volterra.

