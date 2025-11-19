Cena con Delitto alla Buca di San Ranieri

Written by Antonio Tognoli• 10:20 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 29 novembre 2025, alle ore 20:00, nel Ristorante La Buca di San Ranieri, in via Queirolo a Pisa, la cena si tinge di giallo.

Tra un piatto di pappardelle al cinghiale e uno di scaloppine i commensali saranno coinvolti in un’indagine poliziesca condotta da Sherlock Holmes, alias Franco De Rossi, con indizi e moventi da scoprire.

L’obiettivo? Gustare un’ottima cena e scoprire l’assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l’intervento di alcuni attori.

La Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), diretta dalla scrittrice Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini, è, infatti, specializzata in murder-parties, che sono eventi a enigma dal sapore british molto divertenti, per una serata originale all’insegna della caccia all’assassino in uno storico ristorante pisano.

Posti limitati, info-prenotazioni: tel. 328 0008121 o 050 23213.

Last modified: Novembre 19, 2025