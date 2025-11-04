Immigrazione in crescita in Toscana: +3,7% nel 2024, record di stranieri e imprese guidate da immigrati

PISA – In Toscana gli stranieri residenti sono saliti da 424.066 a 439.789 (+3,7%) nel 2024, terzo anno consecutivo di aumento. Il bilancio positivo è dovuto soprattutto al saldo migratorio con l’estero (+26.332), secondo i dati del Dossier Statistico Immigrazione 2024 presentato alla Scuola Sant’Anna di Pisa dal Centro Studi IDOS.
La provincia con la crescita più alta è Massa Carrara (+6,7%), seguita da Arezzo, Firenze e Prato. Gli stranieri rappresentano oggi il 12% della popolazione regionale, contro il 9,2% nazionale. Prato resta la provincia italiana con la più alta incidenza (22,9%).
I residenti provengono soprattutto da Romania (16,8%), Cina (16,2%), Albania (13,2%) e Marocco (6,7%).
Sul fronte lavoro, gli occupati stranieri sono 214mila (+20mila rispetto al 2023), pari al 12,8% del totale. Tuttavia, restano forti disuguaglianze: disoccupazione all’8,7% e alta quota di sovraistruzione (33,2%).
Le imprese a titolarità straniera raggiungono le 64.154 (+2,2%), pari al 16,4% del totale regionale — la quota più alta d’Italia — con Prato al record nazionale (34,3%).
Nel settore scolastico, gli studenti stranieri sono 73.584 (+1,1%), pari al 15,4% della popolazione studentesca. Due su tre sono nati in Italia, segno di un radicamento sempre più stabile sul territorio.