In arrivo all’Arsenale di Pisa una rassegna cinematografica dedicata all’informazione

Una rassegna cinematografica per raccontare la figura del giornalista, del reporter e dell’editore, attraverso grandi storie. Dentro la notizia: il cinema racconta il giornalismo, in calendario con sei appuntamenti tra novembre e il prossimo febbraio, è realizzata dal Cineclub Arsenale in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti delle Toscana e il neonato Circolo della Stampa di Pisa, in occasione del laboratorio di comunicazione giornalistica che l’OdG toscano coordina nell’ambito del corso di studi in Comunicazione Media e Tecnologie del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa.

Si parte giovedì 6 novembre (ore 20,30) con I centro Passi di Marco Tullio Giordana, la storia di Peppino Impastato, martire della lotta contro il sistema mafioso che spadroneggiava nel suo paese, Cinisi. La serata sarà presentata dai professori Antonio Masala e Chiara Tognolotti, presidente e vice presidente del corso di laurea magistrale Comete, da Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana, Michele Taddei, vice presidente Odg Toscana e coordinatore del laboratorio di giornalismo. Per il Circolo della Stampa di Pisa interverrà Candida Virgone.

In programma giovedì 20 novembre (ore 20,30) Tutti gli uomini del Presidente di Alan J. Pakula, la storia dei due giornalisti che, quasi per caso, vennero a conoscenza del più grande scandalo della storia della politica americana. La rassegna proseguirà con Lee Miller di Ellen Kuras (4 dicembre), Il caso Spotlight di Tom McCarthy (22 gennaio), The French Dispatch di Wes Anderson (5 febbraio), Quarto potere di Orson Welles (19 febbraio).

Costo biglietto: 6 euro, intero; 5 euro, ridotto per giornalisti, studenti e over 65; ingresso gratuito per gli studenti del laboratorio di giornalismo e per gli iscritti al Circolo della Stampa di Pisa

Info Dentro la notizia: https://www.arsenalecinema.com/contenitori/dentro-la-notizia-il-cinema-racconta-il-giornalismo).

