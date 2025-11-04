Pontedera, Fratelli d’Italia: “Cimitero comunale nel degrado, offesa alla memoria dei defunti”

Written by admin• 12:05 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Pontedera.

«Il cimitero comunale di Pontedera versa in condizioni indecorose: soffitti pericolanti, corridoi transennati, pavimenti danneggiati, infiltrazioni, rifiuti, escrementi di piccioni, lampade rotte abbandonate sulle tombe. Chi entra in questo luogo sacro si trova davanti a uno scenario di degrado che offende la memoria dei defunti e la dignità dei cittadini» dichiarano Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia, e la consigliera Federica Barabotti.

«Neppure in occasione della Commemorazione dei Defunti – proseguono – l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intervenire. Il cimitero è stato lasciato in uno stato pietoso, come se fosse un luogo dimenticato, invisibile agli occhi di chi governa».

«Una buona amministrazione si misura anche dal rispetto che mostra verso i propri defunti. Oggi, a Pontedera, quella dignità è calpestata. I cittadini che si recano al cimitero per ricordare i propri cari sono costretti a camminare tra pericoli e incuria. È inaccettabile».

«Presenteremo un’interrogazione urgente per conoscere tempi, modalità e risorse previste per la riqualificazione del cimitero comunale, un intervento atteso da anni. Ci appelliamo infine alla sensibilità dell’amministrazione: ponga fine a questo degrado e restituisca decoro e rispetto a un luogo sacro per tutta la comunità».

