Il week-end del settore giovanile nerazzurro: la Primavera cerca i tre punti contro l’Avellino

PISA – La Primavera del Pisa Sporting Club torna a giocare sul terreno amico affrontando l’Avellino; nel programma del settore maschile delle giovanili nerazzurre spicca anche il triplice impegno contro la Virtus Entella (Under 17, Under 16 e Under 15)
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Avellino (sabato, ore 11.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Virtus Entella-Pisa (domenica, ore 15.00)
Campo “Daneri”, via Parma 31, Chiavari
Campionato UNDER 16
Pisa-Virtus Entella (sabato, ore 16.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 15
Pisa-Virtus Entella (sabato, ore 14.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 13
Carrarese-Pisa (domenica, ore 12.30)
Campo “Fossone”, via Fosdinovo 13, Fossone
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Fornacette-Pisa (sabato, ore 15.00)
Campo “Masoni”, via Circonvallazione 1, Fornacette
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Pisa-Atletico Cascina (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 2° ANNO
Fornacette-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo “Masoni”, via Circonvallazione 1, Fornacette
Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-Pontedera (sabato, ore 16.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-Oltrera (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Calci-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo sportivo, via Tevere, Calci
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Ponsacco (sabato, ore 15.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
In campo femminile da segnalare la sfida interna delle Juniores con il Firenze Sud e la trasferta a Pontedera delle Under 12
Campionato JUNIORES
Pisa-Firenze Sud (sabato, ore 15.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 12
Pontedera-Pisa (domenica, ore 9.30)
Campo “Pardossi”, via Rio Pozzale, Pardossi
Campionato PULCINI
Fornacette-Pisa (domenica, ore 9.15)
Campo “Masoni”, via Circonvallazione 1, Fornacette