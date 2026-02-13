Arte in Piazza del Duomo: installazione fotografica di Sonia Marrese

PISA – L’Opera della Primaziale Pisana presenta in Piazza del Duomo un nuovo intervento site-specific dell’artista pisana Sonia Marrese. Sei fotografie in bianco e nero di grande formato trasformano l’accesso ai servizi igienici in uno spazio inatteso di contemplazione, portando l’arte anche nei luoghi più funzionali della piazza.
Le immagini, tratte dalla serie Doppio Sogno / Dream within a dream, raffigurano scorci della stessa Piazza dei Miracoli – Cattedrale, Battistero e Torre – e sono stampate su supporto riflettente. La superficie dialoga con la luce naturale creando effetti di trasparenza e riflesso che invitano il visitatore a soffermarsi e osservare con uno sguardo diverso uno spazio solitamente percepito come marginale.
«I riflessi diventano riflessi di memoria – spiega Marrese –. È un invito a non dimenticare la magnificenza del luogo, anche negli spazi di attesa».
Il progetto si inserisce in continuità con precedenti interventi dell’artista, confermandone la poetica attenta agli interstizi urbani e alla capacità dell’immagine di generare stupore.
L’installazione
Promossa da: Opera della Primaziale Pisana
Titolo: Doppio Sogno / Dream within a dream
Artista: Sonia Marrese
Luogo: Piazza del Duomo, Pisa
Periodo: febbraio – giugno 2026
Accesso: libero negli orari di apertura della piazza