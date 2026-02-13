Braglia nuovo allenatore del Pontedera

Written by admin• 1:11 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa — L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Piero Braglia.

Allenatore di grande esperienza, con un passato anche in categorie superiori, è noto nel panorama calcistico nazionale per carisma e competenza. Nel suo curriculum figurano oltre 1000 panchine tra Serie B e Serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in Serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia.

L’US Città di Pontedera rivolge a mister Braglia un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.

La conferenza stampa di presentazione si terrà allo stadio Mannucci alle 17:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook U.S. Città di Pontedera.

Last modified: Febbraio 13, 2026