Il Voices of Heaven Gospel Choir presenta la 13ª edizione del Pisa Gospel Festival: due serate al Teatro Verdi con ospiti internazionali

PISA – Il Voices of Heaven Gospel Choir, associazione di promozione sociale e coro gospel della città di Pisa, recentemente premiato come Miglior Coro Gospel Europeo 2024, annuncia la 13ª edizione del Pisa Gospel Festival®, che per la prima volta si terrà al Teatro Verdi con due appuntamenti il 16 e 18 dicembre 2025.

Fondato nel 2007, il coro conta circa 25 elementi provenienti da tutta Italia e affianca all’attività musicale un forte impegno solidale: negli anni ha devoluto oltre 100.000 euro a sostegno di progetti dedicati alla ricerca, ai minori, alle politiche sociali e alla tutela delle fasce più vulnerabili.

La presentazione del Festival si è tenuta questa mattina a Palazzo Gambacorti alla presenza del sindaco Michele Conti, del direttore artistico Sandro Macelloni, del presidente del Rotary Club Pisa Paolo Ghezzi, di Don Morelli per la Caritas e di Chiara Sbrana per l’associazione Gioia di Vivere.

Le dichiarazioni

“Il Festival è un esempio di sinergia tra istituzioni, arte e associazionismo» ha dichiarato il sindaco Michele Conti. «Una doppia serata che testimonia la crescita artistica del coro e la capacità di unire spettacolo e solidarietà. È un modo per valorizzare le eccellenze della città e sostenere iniziative concrete a favore delle persone più fragili”.

“Il Pisa Gospel Festival è il cuore della nostra missione umanitaria» ha aggiunto Sandro Macelloni. «Il gospel è un linguaggio capace di unire, e siamo orgogliosi che la musica possa tradursi, ogni anno, in un gesto di solidarietà”.

Collaborazioni e rete cittadina

Per la prima volta il Festival vede la collaborazione organizzativa del Rotary Club Pisa, partner esclusivo della seconda serata, affiancato nella prima dai Rotary Club Pisa Galilei, Pontedera, San Giuliano Terme e Fibonacci e Cascina Monte Pisano.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Pisa, Università di Pisa, Cesvot, in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa.

PISA GOSPEL FESTIVAL 2025 – PROGRAMMA

**16 dicembre – ore 21

Special Guest: Trini Lopez Massie (Pittsburgh, USA)**

Artista di fama internazionale e figura di rilievo del Gospel Music Workshop of America.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Gioia di Vivere dei Bambini in Ecuador Onlus.

**18 dicembre – ore 21

Special Guest: Eric B. Turner (Harlem, NYC, USA)**

Icona del gospel e del soul internazionale, protagonista sui palchi di Broadway.

Il ricavato sarà devoluto alla Caritas Pisa per il progetto della nuova mensa cittadina, individuato dal Rotary Club Pisa insieme al Comune.

Informazioni e biglietti

Biglietti disponibili su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Verdi (via Palestro 40 – Tel. 050 941188).

Disponibile anche un biglietto ridotto per chi partecipa a entrambe le serate (solo in biglietteria o via telefono).

Acquisto rapido tramite QR Code sulla locandina ufficiale.

Un appuntamento di musica e solidarietà

Due serate con ospiti internazionali, un coro premiato a livello europeo e una forte missione solidale: il Pisa Gospel Festival 2025 si conferma uno degli eventi culturali più attesi, capace di trasformare la musica gospel in un gesto collettivo di condivisione e sostegno.

INFO

www.voicesofheaven.it | info@voicesofheaven.it

IG: @voicesofheavengospelchoir – FB: voicesofheavengospelchoir

