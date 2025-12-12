Caso Albanese, la Lega: “Scuole non diventino luoghi di indottrinamento”

Written by admin• 4:31 pm• Pontedera, Pisa, Politica, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del commissario della Lega in Toscana Andrea Crippa assieme ai parlamentari toscani del Carroccio Andrea Barabotti, Elisa Montemagni, Tiziana Nisini, Manfredi Pontenti ed Edoardo Ziello.

«Ci risiamo: dopo Pisa e Massa, anche a Pontedera Francesca Albanese ha potuto svolgere il suo intervento in un liceo, riproponendo quella che riteniamo essere una vera e propria attività di propaganda. L’incontro virtuale — parte di un ciclo rivolto a oltre 150 scuole italiane, con un’impostazione chiaramente politica — conferma una deriva che la grande maggioranza delle famiglie non condivide: i genitori non vogliono che la scuola diventi un luogo di indottrinamento ideologico. È inaccettabile che nelle aule si tengano lezioni orientate contro il Governo e prive del necessario contraddittorio, come invece richiesto da una precisa circolare ministeriale. Inoltre, secondo quanto riportato da vari organi di stampa, la relatrice speciale ONU avrebbe definito l’attuale Governo “fascista”, “complice di un genocidio” e avrebbe incitato gli studenti a occupare le scuole: affermazioni gravi, soprattutto rivolte a minorenni.»

«La Lega — dichiarano il commissario toscano Andrea Crippa e i parlamentari Andrea Barabotti, Elisa Montemagni, Tiziana Nisini, Manfredi Pontenti ed Edoardo Ziello — sostiene pienamente la decisione del Ministro Valditara di inviare gli ispettori. I nostri ragazzi non possono essere esposti a contenuti ideologici né diventare oggetto di manipolazione politica, ancor più all’interno delle istituzioni scolastiche.»

