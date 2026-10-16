Il Vaticano raccontato da Severino Dianich: a Pisa un ciclo di nove incontri

Written by Redazione• 10:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Alla parrocchia del Sacro Cuore il percorso promosso dall’Unità pastorale Barbaricina, Cep e Sacro Cuore. Prossimo appuntamento lunedì 19 ottobre

PISA – Riscoprire il significato del Concilio Vaticano II e interrogarsi sulla sua attualità attraverso la voce di chi ne ha vissuto la stagione. È l’obiettivo del ciclo di nove incontri con il teologo don Severino Dianich, promosso dall’Unità pastorale Barbaricina, Cep e Sacro Cuore, in programma fino al 14 dicembre.

Don Severino Dianich

Gli appuntamenti si svolgono nei locali della parrocchia del Sacro Cuore, in via Bonanno Pisano 95, il lunedì secondo calendario, dalle 18.45 alle 19.30. Ogni incontro prevede una riflessione di circa trenta minuti, seguita dalle domande dei partecipanti.

Intitolato “I concili ecumenici: uno ogni cent’anni. 1962-1965, il Vaticano II”, il percorso nasce dalla richiesta delle comunità di tornare sui contenuti del Concilio, per comprenderne il messaggio e il valore nella vita della Chiesa di oggi. Dianich, testimone diretto di quella stagione e studioso del pensiero conciliare, accompagnerà il pubblico tra storia, documenti e questioni ancora aperte.

Dopo l’apertura del 12 ottobre, dedicata al Concilio come evento inatteso, il prossimo incontro sarà lunedì 19 ottobre sul tema “Un concilio… per far che cosa?”. Il 26 ottobre si parlerà della struttura e delle dinamiche di un concilio ecumenico.

A novembre saranno affrontati la dignità dell’uomo e la libertà religiosa il 9, la liturgia il 16, la visione della Chiesa nella Lumen gentium il 23 e la rivelazione divina il 30.

Gli ultimi appuntamenti, il 7 e il 14 dicembre, saranno dedicati al dialogo fraterno e al rapporto tra Chiesa, umanità e storia, a partire dai documenti Unitatis redintegratio e Gaudium et spes.

Un itinerario che intreccia memoria e confronto sul presente, affrontando temi come il pluralismo, il ruolo dei fedeli, il rinnovamento liturgico e le relazioni tra le confessioni cristiane.

Chiesa Sacro Cuore di Gesù

Last modified: Ottobre 16, 2026