Una casetta gioco alla scuola Gianfaldoni nel ricordo di Luca Baldoni

Written by Redazione• 11:49 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il dono dei genitori e della sorellina Lavinia inaugurato nel giardino della scuola dell’infanzia di via Corridoni

PISA – Una casetta per giocare insieme e custodire il ricordo di Luca Baldoni, il bambino prematuramente scomparso che aveva frequentato la scuola dell’infanzia Gianfaldoni di via Corridoni. A donarla sono stati i genitori e la sorellina Lavinia, che nei giorni scorsi hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione nel giardino dell’istituto.

Insieme alla famiglia, ai nonni, agli insegnanti e ai bambini della scuola erano presenti l’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi e il dirigente scolastico Francesco Feola. Un momento condiviso per ricordare Luca e ringraziare i suoi familiari per il dono, che arricchisce gli spazi destinati al gioco e alle attività all’aperto.

«Siamo emozionati e ringraziamo i genitori e Lavinia per questo bellissimo dono, che rende ancora più preziosa, nel ricordo di Luca, la nostra scuola», hanno dichiarato Buscemi e Feola.

La casetta resterà a disposizione dei bambini nel giardino, accompagnando la vita quotidiana della comunità scolastica nel ricordo di Luca.

Last modified: Ottobre 16, 2026