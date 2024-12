Il punto dopo la ventesima giornata in serie BKT. Pisa e Sassuolo piazzano la fuga promozione

Written by admin• 12:11 pm• Pisa SC

PISA – ll torneo cadetto va in vacanza nel segno delle due prime della classe Sassuolo e Pisa che, grazie alle vittorie su Cosenza e Sampdoria ed alla contemporanea sconfitta dello Spezia a Bari, danno vita ad una prima importante fuga con traguardo la promozione diretta, mentre alle loro spalle irrompono in Zona Playoff Bari, Catanzaro e Carrarese ed, in coda, esce per la prima volta dalla lotta per non retrocedere il Cittadella, al terzo successo consecutivo.

di Giovanni Manenti

(Foto di Roberto Cappello)

Dovevano essere, nelle premesse, tre punti facili per la Capolista Sassuolo, opposta al fanalino di coda Cosenza, e così è stato, ma quanta fatica al “Mapei Stadium”, con gli ospiti a portarsi in vantaggio allo scoccare dell’ora di gioco con il primo centro stagionale di Venturi, al quale la formazione di Mister Grosso ha rimediato solo nei minuti finali, ribaltando il risultato grazie alle reti dei subentrati Luca Moro (al quarto centro nelle sole 10 partite giocate) ed ad una primizia assoluta del 19enne Scuola Genoa Luca Lipani che sfrutta un delizioso assist di Berardi per consentire ai neroverdi di mantenere le tre lunghezze di margine sul Pisa che, nell’ultima gara del 2024, conferma la sua tradizione favorevole a “Marassi” contro la Sampdoria tra i Cadetti, conquistando l’intera posta al termine di una gara più combattuta che tecnica, grazie all’ennesima perla di Tramoni (salito a quota 8 tra i Marcatori …) che finalizza un pregevole assist di Moreo a conclusione di un’imperiosa azione di Touré, facendo sì che i nerazzurri di Mister Inzaghi possano ora vantare cinque punti di vantaggio sullo Spezia e ben 13 sulla Cremonese, quarta.

Al “San Nicola” contro il Bari, lo Spezia incassa la seconda sconfitta stagionale in una gara il cui protagonista assoluto per i biancorossi pugliesi è Cesar Falletti, il quale dapprima si procura e trasforma il rigore che sblocca il risultato nel finale di primo tempo e quindi manda sul palo ad inizio ripresa una conclusione al volo dal limite dell’area che rimbalza sulla gamba di Wisniewski per la più classica delle autoreti, con i bianconeri liguri a poter recriminare solo per un legno colpito da Pio Esposito nel finale che impedisce al giovane attaccante Scuola Inter di andare in “doppia cifra”, mentre non sfrutta la Cremonese l’occasione costituita dal derby lombardo con il Brescia in un match largamente dominato dai grigiorossi che, dopo essere passati in vantaggio allo scoccare dell’ora di gioco con l’ottavo centro di Vazquez, sprecano più volte l’opportunità di raddoppiare per poi, con gli ospiti ridotti in 10 per l’espulsione di Cistana, essere raggiunti all’ultimo respiro da una rovesciata di Moncini, tornato al goal a tre mesi di distanza dall’ultima circostanza.

Formazione di Mister Stroppa che mantiene comunque la quarta posizione in solitario, poiché anche la Juve Stabia non va oltre l’1-1 interno con il Frosinone, nonostante sblocchi il risultato dopo 20′ grazie all’ottavo centro stagionale di Adorante che risolve di testa una mischia in area susseguente a calcio d’angolo, per poi vedersi annullata la rete del raddoppio ad inizio ripresa e quindi subire il punto del pari su di una letale ripartenza ospite finalizzata da Partipilo, mentre assieme al già citato Bari compie un importante passo avanti in ottica Zona Playoff anche il Catanzaro, che contro la Salernitana viene a capo di un match che si infiamma nella ripresa dopo che Iemmello porta avanti i suoi raggiungendo a quota 10 il cesenate Shpendi in vetta alla Classifica Marcatori, con Pittarello dapprima a colpire la traversa e quindi vedersi annullata (giustamente) la rete del raddoppio, ed infine toccare ad Antonini blindare la vittoria respingendo sulla linea un colpo di testa di Simy nel recupero.

A proposito dell’attaccante albanese del Cesena, la sua assenza per infortunio sta costando tantissimo alla propria squadra che nel match contro la Carrarese incassa la terza sconfitta consecutiva e, di contro, conferma la forza interna degli Apuani, che allo “Stadio dei Marmi” collezionano il settimo risultato utile consecutivo (5 vittorie e due pari, 9 reti fatte ed una sola subita …), grazie alla rete in avvio di ripresa di Bouah ed al raddoppio siglato, ironia della sorte, dal gemello Stiven Shpendi, così che la formazione di Mister Calabro saluta un “anno storico” con l’ottavo posto in graduatoria scavalcando proprio i bianconeri romagnoli, posizione che non viene raggiunta dal Modena in quanto bloccato sullo 0-0 interno dal SudTirol in una gara condizionata dall’espulsione a metà primo tempo del difensore Cauz per i padroni di casa, anche se a 15′ dal termine la parità numerica viene ristabilita per la seconda ammonizione inflitta a Casiraghi.

Doveva essere una partita per decidere chi, fra Mantova e Reggiana, potesse “sognare in grande”, e ad aggiudicarsela sono gli ospiti, che espugnano il “Martelli” incanalando il match a proprio favore dopo appena 10′ con la seconda rete stagionale di Sersanti per poi mettere in cassaforte i tre punti con una magia di Maggio che si inventa letteralmente il punto del raddoppio con una conclusione da oltre 30 metri che sorprende l’estremo difensore virgiliano Festa, mentre chi si lamenta della sosta non può che essere il Cittadella, che in queste ultime tre giornate ha raccolto più di un terzo dei suoi attuali 23 punti, conquistando contro il Palermo la terza vittoria consecutiva, costruita dal vantaggio realizzato dal Capitano Vita in chiusura di prima frazione di gioco e quindi, dopo aver subito il punto del pari da Lund sugli sviluppi di un calcio di punizione ed aver rischiato il raddoppio da parte dei rosanero, trovare nel recupero lo spunto decisivo di Masciangelo che, con un diagonale dal limite dell’area, realizza la sua prima rete fra i Cadetti e regala ai veneti tre punti fondamentali che li pongono al di fuori della Zona Playout.

Risultati 20esima giornata Serie B 2024-’25

Cremonese – Brescia 1-1

Bari – Spezia 2-0

Carrarese – Cesena 2-0

Mantova – Reggiana 0-2

Modena – SudTirol 0-0

Sassuolo – Cosenza 2-1

Catanzaro – Salernitana 1-0

Cittadella – Palermo 2-1

Juve Stabia – Frosinone 1-1

Sampdoria – Pisa 0-1

Classifica: Sassuolo p.46, Pisa p.43; Spezia p.38;Cremonese p.30; Juve Stabia p.29; Bari, Catanzaro e Carrarese p.27; Modena e Cesena.p.25; Palermo e Reggiana p.24; Brescia, Mantova e Cittadella p.23; Sampdoria e Frosinone p.20; Salernitana e SudTirol p.18; Cosenza p.17. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione .

Last modified: Dicembre 30, 2024