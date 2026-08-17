Il protagonista. Marras si prende la scena: “Felice per il gol. Bianco mi voleva già a Monza”

Written by Redazione• 11:53 pm• Pisa SC

PISA – Il primo appuntamento ufficiale della stagione porta subito la firma di Tommaso Marras. Nel derby di Coppa Italia contro l’Empoli, l’esterno nerazzurro trova il gol del vantaggio e conferma quanto di buono aveva già fatto vedere durante la preparazione estiva dopo il suo approdo in nerazzurro dal Mantova.

di Sandro Cacciamano

L’attaccante torna sul lavoro nel ritiro di Morgex: “Con il mister abbiamo fatto una buonissima preparazione, anche durante il ritiro, e quindi vogliamo continuare a fare sempre meglio. Andare all’intervallo sopra di un gol era fondamentale e sono molto contento di aver segnato“.

Marras parla anche della sua intesa con mister Bianco e svela: “È stata una trattativa abbastanza facile. Il mister mi avrebbe voluto già al Monza, poi quando è venuto a Pisa mi ha chiamato subito e io sono stato molto contento“

L’attaccante nerazzurro ex Mantova ha parlato anche dell’intesa con Zanon: “Con Zanon, nonostante sia arrivato dopo il ritiro, ci conosciamo da poco ma l’intesa per adesso è ottima. È un terzino che può aiutarmi a fare ancora meglio“

Last modified: Agosto 18, 2026