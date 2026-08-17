Bianco soddisfatto: “La squadra mi è piaciuta. Ora testa al Padova”

Written by Redazione• 11:03 pm• Pisa SC

PISA – Chi ben comincia è a metà dell’opera. E’ un Paolo Bianco soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa a fine gara dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto con l?Empoli dopo la lotteria dei rigori.

di Sandro Cacciamano

“La squadra mi è piaciuta. I ragazzi erano un pò contratti perché venivano da una retrocessione e quindi, nel complesso, sono contento del risultato ottenuto“.

“Io sono sempre contento di quello che ho“, afferma il tecnico in relazione al mercato e aggiunge: “Abbiamo una proprietà e dei dirigenti che hanno voglia di lavorare per il Pisa“.

Sul passaggio del turno c’è felicità ma il tecnico nerazzurro glissa: “Sì, è importante passare il turno, visto anche il derby contro la Fiorentina, ma dobbiamo preparare bene la partita contro il Padova che si è rinforzato tanto, ma noi vogliamo iniziare forte, anche per dare soddisfazioni ai nostri tifosi“.

Tra i giocatori analizzati da Bianco c’è Stefano Moreo, protagonista di un lavoro importante soprattutto nella gestione dei palloni offensivi e nel raccordo con i compagni. “Oggi Stefano Moreo ha fatto una buona partita, ha ripulito tanti palloni. Sono contento anche di Meister e degli altri“.

Il tecnico però ammette: “La squadra non è ancora al cento per cento, sarebbe strano lo fossimo“.

Sulla coesistenza di Rao e Tramoni il tecnico afferma: “I giocatori forti possono giocare insieme, senza ombra di dubbio“

Sul cambio Ferrah-Leone nel recupero il tecnico spiega: “Ho fatto entrare Ferrah perché è un rigorista“

Last modified: Agosto 18, 2026