Written by Agosto 17, 2026 11:59 pm Pisa SC

Coppa Italia Frecciarossa: gli accoppiamenti dei sedicesimi. Per i nerazzurri la sfida al “Franchi”

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PISA – Ecco gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa che torneranno il 2 e il 15 settembre con date e orari da stabilire. Il Pisa affronterà nel derby la Fiorentina al “Franchi” in una sfida secca. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai calci di rigore. In caso di passaggio del turno i nerazzurri affronterebbero sempre in campo esterno il Napoli.

Gli accoppiamenti dei 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa:

Genoa – SudTirol – INTER

Palermo – Mantova – BOLOGNA

Torino – Monza – MILAN

Parma – Cremonese – COMO

Cagliari – Verona – ROMA

Sassuolo – Frosinone – JUVENTUS

Udinese – Venezia – ATALANTA

Fiorentina – PISANAPOLI

Last modified: Agosto 18, 2026
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