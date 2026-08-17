Coppa Italia Frecciarossa: gli accoppiamenti dei sedicesimi. Per i nerazzurri la sfida al “Franchi”

PISA – Ecco gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa che torneranno il 2 e il 15 settembre con date e orari da stabilire. Il Pisa affronterà nel derby la Fiorentina al “Franchi” in una sfida secca. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai calci di rigore. In caso di passaggio del turno i nerazzurri affronterebbero sempre in campo esterno il Napoli.
Gli accoppiamenti dei 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa:
Genoa – SudTirol – INTER
Palermo – Mantova – BOLOGNA
Torino – Monza – MILAN
Parma – Cremonese – COMO
Cagliari – Verona – ROMA
Sassuolo – Frosinone – JUVENTUS
Udinese – Venezia – ATALANTA
Fiorentina – PISA – NAPOLILast modified: Agosto 18, 2026