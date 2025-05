Il programma di Agrifiera nel ponte del 1 Maggio

Written by Antonio Tognoli• 8:37 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Agrifiera 2025 giunta alla 115esima edizione si appresta al grande rush finale del ponte del 1° maggio, con spettacoli, conferenze, laboratori e i tradizionali stand.

Giovedì 1° maggio conferenza “Un percorso tra natura, benessere e armonia” partecipano Alessandro Barsacchi e Ilaria Bussola di Toscana Goji, Dott.ssa Maria Federica Di Pede psicologa ed operatrice Bioenergetica, Fulvia Sara Montali naturopata -Istruttrice di Forest Bathing, Chiara Anush musicista suono-terapeuta, Dott.ssa Chiara Scatena nutrizionista. Esposizione dell’ambulanza Veterinaria, attrezzature e dimostrazioni di Soccorso sul posto e alle ore 16:30 – 18:30 Conferenze “Il Soccorso di Animali feriti nel Comune di San Giuliano Terme” e “Regolamento Comunale Tutela degli Animali di San Giuliano Terme” a cura di N.O.G.R.A. Sez. Prov. le di Pisa.

Venerdì 2 maggio apertura dalle ore 10:00 alle ore 23:00. Presso la sala convegni la conferenza su “Robotica, digitalizzazione e Scienze Agrarie: L’Agricoltura del Futuro in Azione!”; Attività formativa per le scuole ore 10:00 – 13:00 con il seguente programma 10:00 – 10:15 Saluti istituzionali Roberta Paolicchi: Assessora del Comune di San Giuliano Terme, Mauro Ferrari: Direttore Scientifico del Festival della Robotica, Cristina Nali: Direttore del Dip.to di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa; 10:15 – 10:30 Studiare Agraria a Pisa (Commissione Orientamento DiSAAA-a); 10:30 – 10:45 Agricoltura 5.0 per la salute delle piante, dell’uomo e dell’ambiente (Lorenzo Cotrozzi); 10:45 – 12:45 LABORATORI DIDATTICI 1. Arboricoltura: L’uso dei droni per una gestione sostenibile delle coltivazioni arboree (Simone Nesi); 2. Meccanica agraria: Robot agricoli e per la gestione del verde urbano (Lorenzo Gagliardi, Daniele Sarri); 3. Patologia vegetale: Sensori ottici per la diagnosi delle malattie delle piante (Samuele Risoli); 4. Zootecnia: Precision farming: un nuovo approccio per la nostra zootecnia (Luca Turini); 5. Entomologia: Trappole digitali per il monitoraggio degli insetti dannosi alle colture agrarie (Valeria Zeni); 6. Idraulica agraria: Sotto la superficie: esplora il suolo e le radici con la tomografia (Fatma Hamouda, Lorenzo Bonzi); 12:45 – 13:00 Conclusioni. Alle ore 16:00 – 18:00 conferenza “Un parco per ogni territorio, scopriamo i nostri ecosistemi” programma di Armoidea sulla biodiversità da riscoprire e proteggere, relatore Walter Lenzoni. Alle ore 18:30 – 20:00 Conferenza “ Territori poliedrici: verso la costruzione di un governo del territorio sostenibile ” a cura di Luisa Santini e Elisa Ducci. Saluti del Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, modera il Vice Sindaco del Comune di San Giuliano Terme Francesco Corucci. Interventi di Monica Luperi architetto del Comune di San Giuliano Terme, Ingegner Stefano Pagliara Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Ingegnera Elisabetta Pozzobon Prof.ssa del DESTE.

Nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio sarà disponibile il servizio navetta gratuito, con fermate in piazza Metastasio a La Fontina e in via Verri, presso le scuole medie di San Giuliano Terme. I bus partiranno ogni ora dalle ore 10 alle 14 e ogni mezz’ora dalle 14 alle 20.

