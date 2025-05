Premio in memoria di Maria Rosaria Finelli: un tributo all’arte e alla passione della giovane artista

Written by admin• 3:51 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- A un anno dalla tragica scomparsa, l’associazione “Le Amiche di Masi” lancia un premio per onorare la figura di Maria Rosaria Finelli, il giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 50 anni.

Nata nel 1975 a San Giovanni Rotondo, in Puglia, Maria Rosaria si era trasferita in Toscana per proseguire gli studi universitari. Proprio a Pisa, città che l’aveva accolta, era cresciuta la sua passione per l’arte, alimentata anche dalla partecipazione ai corsi del Liceo Artistico “Russoli”.

Ed è proprio grazie alla collaborazione con il Liceo Russoli che prende vita l’iniziativa, che mira a valorizzare le giovani artiste cittadine. Il premio è riservato alle studentesse dell’ultimo anno del Liceo, tra cui verrà selezionata la vincitrice che, oltre a ricevere il premio, avrà l’opportunità di realizzare una mostra personale in autunno.

“La partecipazione del Liceo Russoli – che ha visto Maria Rosaria tra i suoi studenti – è stata accolta con grande entusiasmo”, afferma la dirigente scolastica, Gaetana Zobel. “È una bella occasione per mettere in luce i talenti della nostra scuola e consolidare il legame con il territorio”.

“Abbiamo voluto partire dalle scuole – aggiunge Pietro Finelli, fratello di Maria Rosaria e tra i promotori dell’iniziativa – per trasmettere il ricordo di Maria Rosaria, la sua voglia di vivere e la sua passione per l’arte. Il suo sorriso e la sua energia continueranno a ispirare le giovani artiste che saranno premiate e che, attraverso il suo esempio, troveranno una figura di riferimento”.

Last modified: Maggio 1, 2025