Filippo Inzaghi: “Affrontiamo un Frosinone forte, ma sono convinto che faremo una grande partita”

Written by admin• 8:57 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con Frosinone in programma giovedì 1 maggio alle ore 15 alla Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

TUTTI MERITANO DI GIOCARE. “Andiamo tutti in ritiro, sono tutti e 25 disponibili, e purtroppo dovrò mandarne due in tribuna che rappresenta per me la cosa più difficile perché tutti meriterebbero di giocare avendo un gruppo fantastico, so che affrontiamo una squadra fortissima che è imbattuta da molte giornate ma io sono sereno e sono convinto che anche domani faremo una grande partita“.

SQUADRA IN CRESCITA. “La cosa che mi rende orgoglioso è il fatto di aver visto la crescita dei ragazzi durante il Campionato, ma sono anche nel Calcio da 30 anni e so benissimo che fino a che il traguardo non è raggiunto non si deve mai mollare ed è questo che pretendo dai ragazzi, l’unica certezza che abbiamo oggi è di aver ravvicinato la tifoseria alla squadra e come ho già detto è quello che mi rende più orgoglioso e che mi spinge a far sì che non si debba deludere“.

SUPER TRAMONI. “Tramoni l’avevo già avuto a Brescia, sapevo che era un giocatore straordinario e purtroppo ha avuto un grave infortunio ed ha recuperato progressivamente. Se avesse giocato tutte le partite avrebbe potuto lottare per il titolo di capocannoniere anche se spero che ciò possa avvenire in queste ultime quattro partite“.

GLI INFORTUNI. “Moreo aveva preso solo una botta ed è pienamente disponibile, al pari di Lind, così come sono molto soddisfatto di Solbakken che a Brescia ha fatto molto bene salvo calare quando è cominciato a piovere che non favoriva il palleggio, la mia fortuna è quella di avere l’imbarazzo della scelta avendo un parco di giocatori fortissimo, formato da grandi professionisti, Abildgaard in primis“.

NON SIAMO PARTITI FAVORITI. “Non posso dire che ad inizio stagione fossi convinto di essere a questo punto della stagione in una posizione del genere, ammetto che un punto a nostro favore è stato quello di non essere stati inseriti nel gruppo delle favorite, il che mi ha consentito di lavorare con tranquillità nel cementare il gruppo pur avendo come obiettivo ad inizio stagione quello di entrare nei Playoff, centrato con largo anticipo ed ora si tratta solo di coronare un sogno“.

Last modified: Aprile 30, 2025