Written by Maggio 16, 2026 9:32 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il progetto Opera Lab Edu: sul palco 1.600 studenti con La Carmen di Georges Bizet

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PISA – Arriva al Teatro Verdi di Pisa, dal 17 al 19 maggio 2026, Opera Lab Edu con la propria nuova produzione di Carmen di Georges Bizet: tre giornate dedicate alle scuole e alle famiglie, pensate per restituire l’opera lirica alla sua dimensione più viva e partecipata, quella di un racconto che parla a tutti, senza mediazioni né distanze.

L’allestimento, in piena forma scenica, porta sul palco del Verdi la potenza drammatica e la bellezza sensoriale dell’opera di Bizet nella loro integrità.

Da sabato 16 maggio alla Biglietteria del Teatro Verdi sono in vendita i biglietti per le sette recite in programma (domenica 17 ore 18, lunedì 18 ore 9.30, 11.45, 14.15, martedì 19 ore 9.30, 11.45, 14.15).

Spettacolo in forma scenica  |  Durata: 75 minuti senza intervallo

Personaggi e interpreti

Carmen  Alina Khalilova / Maria Carolina Leucalitti
Don José  Nicolò Gullotta / Fabio Napoletani
Micaëla  Laura Fortino / Anastasia Skendeaj
Escamillo  Vittorio Di Pietro / Marco Guarini
Narratore  Patrick Passini

Direttore  Andrea Magnelli
Regia  Stefano Scognamiglio

Orchestra  Orchestra Giovanile Toscana
Compagnia di Danza – Create Danza
Alessandra Nicoletti, Filippo Stabile, Carola Puglisi, Raffaela Antonio Burgo

Ideazione e testi  Matteo Bonotto
Costumi  Francesco Morabito
Maestro collaboratore  Elia Nasuti
Direttore di palcoscenico  Ida Scarlato
Trucco e parrucco  Natasha Mazzelli – Silvia Mastrandrea
Coordinamento organizzativo  Giulia Tenuta

Area didattica e rapporti con le scuole
Responsabile della didattica: Giovanni Mirabile
Supporto alla didattica: Angelica Ditaranto
Rapporti con le scuole: Roberta Calace, Simone Lollobattista, Ida Scarlato, Federica Pizzuti

Kit Didattico
Quadernone a fumetti di Carmen  |  Opera Lab App (gratuita, App Store e Google Play)  |  Dispensa per docenti

Contatti e Informazioni
Frequenze & Armonici  |  Via Nomentana 56 – 00161 Roma

Matteo Bonotto Direzione Generale
Franco Moretti Direzione Artistica

Last modified: Maggio 16, 2026
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