Il progetto Opera Lab Edu: sul palco 1.600 studenti con La Carmen di Georges Bizet

PISA – Arriva al Teatro Verdi di Pisa, dal 17 al 19 maggio 2026, Opera Lab Edu con la propria nuova produzione di Carmen di Georges Bizet: tre giornate dedicate alle scuole e alle famiglie, pensate per restituire l’opera lirica alla sua dimensione più viva e partecipata, quella di un racconto che parla a tutti, senza mediazioni né distanze.
L’allestimento, in piena forma scenica, porta sul palco del Verdi la potenza drammatica e la bellezza sensoriale dell’opera di Bizet nella loro integrità.
Da sabato 16 maggio alla Biglietteria del Teatro Verdi sono in vendita i biglietti per le sette recite in programma (domenica 17 ore 18, lunedì 18 ore 9.30, 11.45, 14.15, martedì 19 ore 9.30, 11.45, 14.15).
Spettacolo in forma scenica | Durata: 75 minuti senza intervallo
Personaggi e interpreti
Carmen Alina Khalilova / Maria Carolina Leucalitti
Don José Nicolò Gullotta / Fabio Napoletani
Micaëla Laura Fortino / Anastasia Skendeaj
Escamillo Vittorio Di Pietro / Marco Guarini
Narratore Patrick Passini
Direttore Andrea Magnelli
Regia Stefano Scognamiglio
Orchestra Orchestra Giovanile Toscana
Compagnia di Danza – Create Danza
Alessandra Nicoletti, Filippo Stabile, Carola Puglisi, Raffaela Antonio Burgo
Ideazione e testi Matteo Bonotto
Costumi Francesco Morabito
Maestro collaboratore Elia Nasuti
Direttore di palcoscenico Ida Scarlato
Trucco e parrucco Natasha Mazzelli – Silvia Mastrandrea
Coordinamento organizzativo Giulia Tenuta
Area didattica e rapporti con le scuole
Responsabile della didattica: Giovanni Mirabile
Supporto alla didattica: Angelica Ditaranto
Rapporti con le scuole: Roberta Calace, Simone Lollobattista, Ida Scarlato, Federica Pizzuti
Kit Didattico
Quadernone a fumetti di Carmen | Opera Lab App (gratuita, App Store e Google Play) | Dispensa per docenti
Contatti e Informazioni
Frequenze & Armonici | Via Nomentana 56 – 00161 Roma
Matteo Bonotto Direzione Generale
Franco Moretti Direzione Artistica