Il Pontedera sfida il Gubbio

Pisa (sabato, 4 ottobre 2025) — Dalle 20:30 di domenica 5 ottobre, per il girone B del campionato di serie C, il Pontedera affronterà il Gubbio su terreno avverso; sarà una sfida complicata dato che il Gubbio è quarto in classifica ed il Pontedera giocherà fuori casa.

di Leonardo Miraglia

I risicati 7 punti della squadra della Valdera non fanno sperare in un incontro agevole, ma gli uomini di coach Menichini non si tireranno indietro, memori anche del risultato positivo portato a casa dal Pietro Barbetti la scorsa stagione.

La classifica del girone B della serie C prima della VIII giornata è questa:

