Written by Ottobre 5, 2025 1:38 pm Pisa, Attualità, Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Fumo nella galleria dei negozi: chiuso il Centro Borghi per precauzione

HomePisa, Attualità, Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGEFumo nella galleria dei negozi: chiuso il Centro Borghi per precauzione

Il locale poi è stato riaperto dopo un accurato controllo

NAVACCHIO – Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa e Cascina sono intervenute dalle ore 08.20 presso l’Ipercoop di Navacchio per la possibile presenza di fumo nella galleria dei negozi.

Il centro commerciale in via precauzionale è stato chiuso ed evacuato per effettuare verifiche e ispezioni coadiuvati dal personale del Centro dei Borghi.

Tutti i controlli, anche strumentali con termocamera, effettuati sugli impianti hanno dato esiti negativi. Sul posto due Autopompe serbatoio ed una autobotte. Il centro commerciale è stato da poco riaperto.

Last modified: Ottobre 5, 2025
Previous Story
Il Pontedera sfida il Gubbio
Next Story
Bologna – Pisa 3-0 24′ Cambiaghi, 37′ Moro, 39′ Orsolini

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti