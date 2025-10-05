Fumo nella galleria dei negozi: chiuso il Centro Borghi per precauzione

Il locale poi è stato riaperto dopo un accurato controllo
NAVACCHIO – Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa e Cascina sono intervenute dalle ore 08.20 presso l’Ipercoop di Navacchio per la possibile presenza di fumo nella galleria dei negozi.
Il centro commerciale in via precauzionale è stato chiuso ed evacuato per effettuare verifiche e ispezioni coadiuvati dal personale del Centro dei Borghi.
Tutti i controlli, anche strumentali con termocamera, effettuati sugli impianti hanno dato esiti negativi. Sul posto due Autopompe serbatoio ed una autobotte. Il centro commerciale è stato da poco riaperto.Last modified: Ottobre 5, 2025