Il Pontedera ritrova la vittoria

Scritto da Leonardo Miraglia• 7:45 pm• Pontedera, Sport/Altro, Tutti

Dopo due sconfitte consecutive gli amaranto ritrovano la vittoria battendo in casa l’Ancona per 2 a 0.

di Leonardo Miraglia

Un gol ad avvio gara di Angori e un tocco dell’ex di turno Peli in pieno recupero permettono al Pontedera di salire al sesto posto in classifica con 50 punti ed assestarsi in piena zona play-off.

Tabellino:

PONTEDERA-ANCONA 2-0

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Martinelli (19’ st Guidi), Calvani; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori (39’ st Cerretti); Delpupo (39’ st Lombardi), Ianesi (19’ st Peli); Ganz (30’ st Selleri). A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini (37’ st Saco), Mondonico; Clemente (42’ st D’Eramo), Basso, Gatto, Paolucci, Agyemang; Energe (1’ st Giampaolo), Spagnoli. A disp: Vitali, Testagrossa, Martina, Marenco, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti. All. Boscaglia

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

MARCATORI: 8’ pt Angori; 50’ st Peli

NOTE: spettatori 675; espulso Paolucci al 35’ s.t; ammoniti Gatto, Perretta, Espeche, Calvani; angoli 4 a 7.

Last modified: Aprile 7, 2024