Il 15 settembre riparte l’AN KEI KARATE alle Scuole Fucini di Pisa

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

Campioni internazionali sul tatami, con il Maestro Di Gesù.

PISA – Non è la solita ripartenza autunnale. Quando sul tatami sale la società toscana tra le più titolate degli ultimi anni, l’inizio dei corsi si trasforma in un appuntamento con l’eccellenza sportiva internazionale. Il prossimo 15 settembre, la palestra delle scuole medie Fucini, in via Fratelli Antoni 10, riaprirà le porte per la nuova stagione dell’An Kei Karate, reduce da anni costellati di trionfi straordinari, titoli italiani e atleti convocati nella Nazionale della FIK (Federazione Italiana Karate).

A guidare questa fucina di talenti c’è un noto conoscitore delle arti marziali: il Maestro Andrea Di Gesù. Con un passato da atleta d’élite assoluta, impreziosito da tre ori mondiali e un argento europeo, Di Gesù mette la sua esperienza internazionale a disposizione della comunità pisana. Sotto la sua guida e quella dello staff tecnico, l’An Kei Karate ha conquistato negli ultimi anni innumerevoli trofei, portando i propri agonisti a competere e a imporsi perfino sui palcoscenici di livello mondiale.

La forza del sodalizio pisano sta nella capacità di trasmettere questa mentalità vincente a qualsiasi livello, attraverso una proposta didattica strutturata per coprire ogni fascia di età e ogni tipo di obiettivo personale.

Un’offerta formativa per tutte le età e il calendario settimanale. Il programma tecnico della scuola copre capillarmente le esigenze della comunità sportiva e si svilupperà dal lunedì al giovedì secondo il seguente calendario:

Corsi Bambini: incentrati sullo sviluppo motorio, la coordinazione e l’apprendimento del rispetto e della disciplina, si terranno il lunedì e il mercoledì.

Corsi Ragazzi: pensati per la delicata fase della crescita, dove la pratica aiuta a canalizzare le energie e strutturare il fisico, sono previsti il martedì e il giovedì.

Corsi Adulti (Amatori): aperti a chi desidera tenersi in forma a qualunque età, imparare la difesa personale e scaricare lo stress quotidiano, si svolgeranno il lunedì e il mercoledì.

Corsi Adulti (Agonisti): sessioni avanzate dedicate alla preparazione atletica e allo studio approfondito del Kata (forma) e del Kumite (combattimento) per chi partecipa alle competizioni, in agenda il martedì e il giovedì.

Lo sport come valore sociale e iscrizioni.

La scelta della palestra delle scuole medie Fucini come base logistica non è casuale. Da anni questo spazio rappresenta un centro di aggregazione fondamentale per i quartieri limitrofi, permettendo alle famiglie di far praticare sport ai propri figli in un ambiente sicuro e facilmente raggiungibile. Il karate si conferma così non solo come disciplina fisica per il benessere del corpo, ma anche come una vera e propria scuola di vita, capace di unire generazioni diverse sullo stesso tatami.

Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, la modalità di iscrizione verrà effettuata direttamente in loco presso la segreteria della palestra.

Inoltre, in via del tutto eccezionale per l’inizio di questa stagione, la società ha previsto ben due settimane di prova gratuita a settembre dedicate esclusivamente ai nuovi iscritti, un’occasione unica per testare i corsi e l’ambiente prima di formalizzare l’adesione.

Contatti e informazioni. Per maggiori dettagli, per prenotare le lezioni di prova o per richiedere informazioni sulle iscrizioni, è possibile contattare direttamente la società: Telefono (Maestro Di Gesù): 349 51 27 204

Last modified: Agosto 26, 2026