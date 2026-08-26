Ospedale di Volterra, critiche all’Asl sui condizionatori: “Le temperature misurate non fotografano la realtà”

Written by Redazione• 3:11 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

«Siamo abituati ai lunghi e inspiegabili silenzi della Asl sui servizi tagliati, dalla pediatria alla cardiologia, e su quelli che sarebbero dovuti partire, come la guardia attiva pediatrica. Ci sorprende invece la solerte risposta sulla questione dei condizionatori». È quanto si legge in una nota critica sulla situazione dell’ospedale di Volterra.

Nel mirino finisce in particolare l’affermazione secondo cui non sarebbero arrivate lamentele. «C’è bisogno che qualcuno si lamenti formalmente perché la direzione Asl si accorga che fa caldo e che i pazienti ne risentono?», viene chiesto nella nota.

Contestata anche la modalità di rilevazione delle temperature: «Se viene fatta nei corridoi e non nelle camere di degenza, soprattutto in quelle esposte a ovest, i dati non possono fotografare la realtà».

Secondo gli autori dell’intervento, l’Asl si sarebbe attivata solo dopo che la vicenda ha avuto spazio sulla stampa. «L’estate sta finendo e con essa probabilmente il gran caldo: nessuno si aspetta quindi che vengano presi provvedimenti».

La richiesta finale è quella di una gestione più autonoma del presidio volterrano: «Se da Pisa e Pontedera è difficile controllare direttamente la situazione, si individui un responsabile unico di area in loco. Il villaggio ospedaliero di Volterra merita una guida seria e dedicata, separata e distinta dall’ospedale Lotti».

Last modified: Agosto 26, 2026