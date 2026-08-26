Casciana Terme, Michele Fenati in concerto con “Donne d’amore”

Written by Redazione• 2:53 pm• Casciana Terme Lari, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME LARI – Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana, torna stasera, mercoledì 26 agosto alle 21.15, in piazza Garibaldi a Casciana Terme, il cantautore ravennate Michele Fenati, da anni protagonista di uno spettacolo dedicato ai grandi cantautori della canzone italiana, affiancati da brani originali tratti dai numerosi album pubblicati nell’arco di un trentennio.

Il concerto di stasera, dal titolo “Donne d’amore – La canzone poesia”, proporrà celebri brani della canzone d’autore italiana dedicati a figure femminili.

Fenati, voce e chitarra, sarà accompagnato da Fabrizio Taroni alla chitarra, Nicoletta Bassetti al violino e Matteo Mazzoni al violoncello, per due ore di musica e coinvolgimento.

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Last modified: Agosto 26, 2026