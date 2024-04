Un grande successo per la Giornata Internazionale dello Sport al campo scuola Cino Cini

Scritto da admin• 7:29 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

PISA – Se qualcuno avesse avuto dei dubbi circa la riuscita della Manifestazione svoltasi presso il riqualificato Campo Scuola “Cino Cini” in occasione della “Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace“, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in accordo con il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) per il 6 aprile 2024 ed organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa, sarebbe bastato che facesse una capatina in loco per restare estasiato dall’esplosione di colori, vivacità ed allegria che solo i bambini ed i ragazzi sanno trasmettere, a testimonianza dei veri valori che una sana attività sportiva reca al suo interno.

di Giovanni Manenti

E del resto, non poteva essere altrimenti, visto il successo che aveva riscosso lo scorso settembre la “Notte Bianca dello Sport” in un percorso itinerante lungo il Centro Storico, che si è stavolta riproposta – oltre che in una splendida giornata primaverile che ha sicuramento aiutato – in forma ridotta, con i bambini sin dalla più tenera età ad “appropriarsi” del prato, pista e spazi adiacenti con grande gioia delle rispettive famiglie che hanno potuto godere di un pomeriggio un tantino diverso, per la gioia di grandi e piccini.

E, quanto a Discipline, ce n’era per tutti i gusti, dall’immancabile Calcio, alla scontata Atletica Leggera, passando anche per il Rugby, Pallavolo, Canottaggio con la Società “Billi Masi” dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne il campo per destinazione, mentre all’esterno sono stati allestiti spazi in cui potersi cimentare nel Tiro con l’Arco e Basket, con in più la splendida esibizione delle ragazzine dei pattini a rotelle, che si sono assunte anche il compito di promuovere l’iniziativa distribuendo ai presenti la locandina dell’evento, riuscendo infine ad accontentare anche gli appassionati della “Noble Art”, ossia la Boxe, con ad insegnare i primi rudimenti (in questo caso ad adolescenti …), l’ex pugile pisano Bruno Simili.

L’evento era aperto a tutti senza limiti di età, ma in realtà i veri protagonisti sono stati i bambini ed i ragazzi e, diciamo la verità, è stato anche più giusto così, con gli adulti, per la massima parte i familiari, a guardare con malcelato orgoglio e soddisfazione l’espressione gioiosa dei propri figli che solo la spensieratezza può dare loro.

Oddio, fra di loro c’era pure una “diversamente giovane” che non si è certo nascosta, stiamo parlando ovviamente dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, mai così a suo agio nel dispensare sorrisi, impressioni, consigli, ringraziamenti e scambiare foto con tutti coloro che le capitavano a tiro, per poi, lei “Donna di Sport”, voler provare l’emozione di indossare i pattini a rotelle riuscendo nell’impresa, non facile, di non cadere.

Quando si radunano in poche decine di metri quadrati centinaia di bambini che scorrazzano felici, nasce anche il problema che, proprio per questo, agli stessi venga una comprensibile fame, circostanza che non è stata certo dimenticata, grazie al contributo dell’Impresa Edile DG Srl di via Fratelli Rosselli a Pisa, la quale, tramite il suo Amministratore Vincenzo Di Giacomo, ha gentilmente offerto la merenda a questa “Banda di Lupetti affamati”..

In conclusione,.si può affermare senza tema di smentita che Pisa abbia degnamente celebrato la sua “Giornata Internazionale dello Sport”,che aveva altresì avuto una gustosa anteprima al mattino grazie al contributo del “San Rossore Sport Village” che aveva organizzato un Convegno sul tema “I Valori dello Sport” con la presenza dei due atleti Pisani Anna Bongiorni e Daniele Meucci – del quale abbiamo già relazionato con un articolo a parte – come conferma una stanca, ma quanto mai felice Frida Scarpa: “abbiamo vissuto una giornata molto intensa, iniziata in una cornice meravigliosa quale il “San Rossore Sport Village”, che rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra città per quanto riguarda Sport e benessere, per poi proseguire presso il Campo Scuola dove hanno avuto modo di promuovere le loro rispettive Discipline le numerose Associazioni sportive del nostri territorio per un evento che ha visto assoluti protagonisti i bambini ed i ragazzi sin dalla più tenera età, il che ha consentito di confermare la validità dello slogan “Dal gioco ai Giochi”, nel senso che ci si approccia all’attività sportiva per divertimento, per fare movimento in un’ottica di salute e di benessere e poi il percorso diviene sempre più allettante fino ad arrivare ai Giochi (intesi come Olimpiadi, ndr) che rappresentano il sogno di ogni atleta, come hanno testimoniato stamattina i nostri due grandi Campioni Anna Bongiorni e Daniele Meucci, a cui rivolgo il più affettuoso “in bocca al lupo” in vista delle qualificazioni per Parigi 2024“.

Last modified: Aprile 7, 2024