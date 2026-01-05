Il Pontedera alza bandiera bianca

Pisa (lunedì, 5 gennaio 2026) — Andando a ritroso nel calendario ci si può accorgere che la Torres non vinceva una partita da ben quattro mesi ed indovinate un po’ contro chi ha interrotto questo lungo digiuno sabato 3 gennaio?
di Leonardo Miraglia
Ma contro il Pontedera, naturalmente, ed inoltre anche su territorio avverso.
Se questo non è un segnale di resa incondizionata da parte del Pontedera, non so cos’altro dovremmo attenderci per capirlo.
Comunque, per dovere di cronaca, a seguire il tabellino della partita e la classifica aggiornata che certifica, tristemente, l’ultima posizione del Pontedera:
Pontedera – Torres 1 – 3
MARCATORI: 9′ pt L. Di Stefano (T), 10′ pt AUTOGOL (T), 19′ pt F. Faggi (P), 7′ st L. Di Stefano (T)
MVP: Lorenzo Di Stefano (Torres)
PONTEDERA (4-3-2-1): T. Vannucchi, C. Cerretti, E. Vona (↓ 2′ st), L. Piana, G. Perretta (↓ 15′ st), F. Faggi, R. Ladinetti (↓ 15′ st), J. Scaccabarozzi, P. Vitali, S. Ianesi (↓ 23′ st), H. Nabian (↓ 38′ st)
A disposizione: V. Biagini, N. Strada, R. Giacomelli, O. Gueye, F. Migliardi (↑ 15′ st), M. Manfredonia, L. Paolieri, M. Pretato (↑ 2′ st), R. Bassanini, L. Beghetto, G. Battimelli (↑ 23′ st), P. Yeboah Ankrah (↑ 38′ st), F. Dell’Aquila (↑ 15′ st), A. Caponi
All: Menichini Leonardo
TORRES (3-4-1-2): A. Zaccagno, C. Fabriani, N. Antonelli, M. Mercadante, E. Zambataro, D. Giorico, M. Brentan (↓ 39′ st), M. Sala, G. Mastinu (↓ 19′ st), L. Di Stefano (↓ 29′ st), A. Musso (↓ 29′ st)
A disposizione: M. Marano, C. Biagetti, F. Nunziatini, A. Masala (↑ 19′ st), A. Diakite (↑ 29′ st), M. Liviero, A. Lunghi, L. Bonin (↑ 29′ st), S. Dumani, G. Zecca (↑ 39′ st)
All: Greco Alfonso
AMMONITI: 25′ st C. Cerretti (P), 52′ st J. Scaccabarozzi (P), 31′ pt P. Vitali (P)
ARBITRO: A. Bortolussi
ASSISTENTI: U. Galasso, P. Fumagallo
ARBITRO: A. Bortolussi

ASSISTENTI: U. Galasso, P. Fumagallo

STADIO: Ettore Mannucci, Pontedera