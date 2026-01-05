L’Effemeride Pisana del 5 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 9:56 am• Pisa, Attualità, Cultura

Lunedì 5 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:53, le ore di luce solare sono 9 e 02 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 315mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Emiliana, vergine

E’ ricordata dal nipote, san Gregorio Magno, per aver saputo curare la propria chiamata. Le uniche notizie biografiche di Emiliana le abbiamo proprio grazie al Papa vissuto nel VI secolo, che cita la zia paterna in un’omelia. Emiliana, assieme alle sorelle Tarsilla e Gordiana, si ritirò a vita consacrata e ascetica probabilmente nella casa di famiglia. Gordiana però a un certo punto scelse il matrimonio; Tarsilla, invece, morì vicino al Natale di un anno imprecisato. Apparì, poi, alla sorella Emiliana invitandola a seguirla per l’Epifania, e così avvenne.

La citazione del giorno:

Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. (George Eliot)

E’ accaduto il 5 gennaio nel mondo:

1500 – Il duca Ludovico il Moro conquista Milano

1886 – Viene pubblicato Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson

1895 – Affare Dreyfus: l’ufficiale francese Alfred Dreyfus viene ingiustamente degradato e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo nella Guyana, per presunto spionaggio a favore della Germania. Verrà scagionato solo nel 1906

1896 – Un giornale austriaco riporta la notizia della scoperta, fatta da Wilhelm Conrad Röntgen, di un tipo di radiazione in seguito nota come raggi X

1900 – Il leader irlandese John Edward Redmond incita alla rivolta contro il governo britannico

1911 – Inaugurazione del Bioparco di Roma

1914 – La Ford annuncia una giornata lavorativa di 8 ore e uno stipendio minimo di 5 dollari al giorno

1919 – Viene fondato in Germania il Partito Tedesco dei Lavoratori. Adolf Hitler vi aderirà nel settembre dello stesso anno

1925 – Nellie Tayloe Ross diventa la prima donna governatrice di uno Stato degli USA

1933 – A San Francisco (California) inizia la costruzione del Golden Gate Bridge

1940 – Negli Stati Uniti la radio FM viene dimostrata per la prima volta alla FCC

1944 – Il Daily Mail diventa il primo quotidiano transoceanico

1956 – Elvis Presley registra Heartbreak Hotel

1964 – Papa Paolo VI incontra il patriarca greco Atenagora I a Gerusalemme, è il primo incontro tra i capi della Chiesa cattolica e di quella ortodossa dal 1439

1968 – Alexander Dubček sale al potere, in Cecoslovacchia comincia la Primavera di Praga

1972 – Il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del Programma Space Shuttle

1974 – Si registra la temperatura più alta mai rilevata in Antartide, di +15 °C nella stazione meteorologica neozelandese Vanda

1980 – La Hewlett-Packard annuncia la messa in vendita del suo primo personal computer

1993 La petroliera MV Braer si incaglia sulla costa delle Isole Shetland, versando in mare 84.700 tonnellate di petrolio Lo Stato di Washington giustizia Westley Allan Dodd per impiccagione (è la prima impiccagione legale negli USA dal 1965)

2023 – Alle ore 9:30, si tengono, in Piazza San Pietro, i funerali del papa emerito Benedetto XVI

La frase del giorno di Frate Indovino:

A se stesso nega aiuto chi ad altri dà rifiuto

Nati il 5 gennaio:

BRADLEY COOPER

Attore statunitense

α 5 gennaio 1975

CHRISTIAN DE SICA

Attore e regista italiano

α 5 gennaio 1951

ROBERT DUVALL

Attore statunitense

α 5 gennaio 1931

UMBERTO ECO

Scrittore italiano

α 5 gennaio 1932 ω 19 febbraio 2016

PEPPINO IMPASTATO

Giornalista e attivista italiano, vittima di mafia

α 5 gennaio 1948 ω 9 maggio 1978

DIANE KEATON

Attrice e regista statunitense

α 5 gennaio 1946 ω 11 ottobre 2025

MARILYN MANSON

Cantante statunitense

α 5 gennaio 1969

HAYAO MIYAZAKI

Disegnatore e regista giapponese

α 5 gennaio 1941

RE JUAN CARLOS DI BORBONE

Monarca spagnolo

α 5 gennaio 1938

Deceduti il 5 gennaio:

MOMOFUKU ANDO

Imprenditore giapponese, inventore dei noodles istantanei

α 5 marzo 1910 ω 5 gennaio 2007

MAX BORN

Fisico polacco, premio Nobel

α 11 dicembre 1882 ω 5 gennaio 1970

CATERINA DE’ MEDICI

Aristocratica fiorentina, regina consorte di Francia

α 13 aprile 1519 ω 5 gennaio 1589

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

