L’Effemeride Pisana del 5 gennaio 2026

Lunedì 5 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:53, le ore di luce solare sono 9 e 02 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 315mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Sant’Emiliana, vergine
E’ ricordata dal nipote, san Gregorio Magno, per aver saputo curare la propria chiamata. Le uniche notizie biografiche di Emiliana le abbiamo proprio grazie al Papa vissuto nel VI secolo, che cita la zia paterna in un’omelia. Emiliana, assieme alle sorelle Tarsilla e Gordiana, si ritirò a vita consacrata e ascetica probabilmente nella casa di famiglia. Gordiana però a un certo punto scelse il matrimonio; Tarsilla, invece, morì vicino al Natale di un anno imprecisato. Apparì, poi, alla sorella Emiliana invitandola a seguirla per l’Epifania, e così avvenne.
La citazione del giorno:
Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. (George Eliot)
E’ accaduto il 5 gennaio nel mondo:
- 1500 – Il duca Ludovico il Moro conquista Milano
- 1886 – Viene pubblicato Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson
- 1895 – Affare Dreyfus: l’ufficiale francese Alfred Dreyfus viene ingiustamente degradato e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo nella Guyana, per presunto spionaggio a favore della Germania. Verrà scagionato solo nel 1906
- 1896 – Un giornale austriaco riporta la notizia della scoperta, fatta da Wilhelm Conrad Röntgen, di un tipo di radiazione in seguito nota come raggi X
- 1900 – Il leader irlandese John Edward Redmond incita alla rivolta contro il governo britannico
- 1911 – Inaugurazione del Bioparco di Roma
- 1914 – La Ford annuncia una giornata lavorativa di 8 ore e uno stipendio minimo di 5 dollari al giorno
- 1919 – Viene fondato in Germania il Partito Tedesco dei Lavoratori. Adolf Hitler vi aderirà nel settembre dello stesso anno
- 1925 – Nellie Tayloe Ross diventa la prima donna governatrice di uno Stato degli USA
- 1933 – A San Francisco (California) inizia la costruzione del Golden Gate Bridge
- 1940 – Negli Stati Uniti la radio FM viene dimostrata per la prima volta alla FCC
- 1944 – Il Daily Mail diventa il primo quotidiano transoceanico
- 1956 – Elvis Presley registra Heartbreak Hotel
- 1964 – Papa Paolo VI incontra il patriarca greco Atenagora I a Gerusalemme, è il primo incontro tra i capi della Chiesa cattolica e di quella ortodossa dal 1439
- 1968 – Alexander Dubček sale al potere, in Cecoslovacchia comincia la Primavera di Praga
- 1972 – Il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del Programma Space Shuttle
- 1974 – Si registra la temperatura più alta mai rilevata in Antartide, di +15 °C nella stazione meteorologica neozelandese Vanda
- 1980 – La Hewlett-Packard annuncia la messa in vendita del suo primo personal computer
- 1993
- La petroliera MV Braer si incaglia sulla costa delle Isole Shetland, versando in mare 84.700 tonnellate di petrolio
- Lo Stato di Washington giustizia Westley Allan Dodd per impiccagione (è la prima impiccagione legale negli USA dal 1965)
- 2023 – Alle ore 9:30, si tengono, in Piazza San Pietro, i funerali del papa emerito Benedetto XVI
La frase del giorno di Frate Indovino:
A se stesso nega aiuto chi ad altri dà rifiuto
BRADLEY COOPER
α 5 gennaio 1975
CHRISTIAN DE SICA
α 5 gennaio 1951
ROBERT DUVALL
α 5 gennaio 1931
UMBERTO ECO
α 5 gennaio 1932 ω 19 febbraio 2016
PEPPINO IMPASTATO
Giornalista e attivista italiano, vittima di mafia
α 5 gennaio 1948 ω 9 maggio 1978
DIANE KEATON
Attrice e regista statunitense
α 5 gennaio 1946 ω 11 ottobre 2025
MARILYN MANSON
α 5 gennaio 1969
HAYAO MIYAZAKI
Disegnatore e regista giapponese
α 5 gennaio 1941
RE JUAN CARLOS DI BORBONE
α 5 gennaio 1938
MOMOFUKU ANDO
Imprenditore giapponese, inventore dei noodles istantanei
α 5 marzo 1910 ω 5 gennaio 2007
MAX BORN
α 11 dicembre 1882 ω 5 gennaio 1970
CATERINA DE’ MEDICI
Aristocratica fiorentina, regina consorte di Francia
α 13 aprile 1519 ω 5 gennaio 1589
