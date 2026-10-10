Il Pisa riparte da Vicenza: out Caracciolo e Petagna. Le probabili formazioni

Written by Redazione• 6:37 am• Pisa SC

Oltre 200 i tifosi nerazzurri al seguito della squadra nerazzurra in Veneto

PISA – Dopo tre settimane di stop dovuto agli impegni della Nazionale torna il campionato e il Pisa dopo il pareggio di Mantova (2-2) è atteso oggi (ore 17.15) dall’ostico campo del Romeo Menti di Vicenza.

di Antonio Tognoli

Il tecnico Paolo Bianco dovrà fare a meno di capitan Caracciolo e Petagna. Nei convocati diramati dalla società non figura neanche il giovane Frosali. Probabile dunque che davanti a Confente ci siano Canestrelli, Calabresi e il giovane Primasso. Centrocampo con Correia in vantaggio su Loyola e Leone nella zona nevralgica del campo con Zanon e Leris schierati sulle fasce laterali. In attacco a supporto dell’unica punta Pittarello ci saranno Moreo e Tramoni. Dall’altra parte mister Gallo dovrà fare a meno dell’ex Cittadella Tsadjout e di Rada. Per i biancorossi probabile un iniziale 3-5-2. Davanti a Gagno ci saranno nella difesa a tre l’ex nerazzurro Leverbe, Cuomo e Sandon. Sugli esterni spazio a Caferri e l’altro ex Filippo Costa. In mezzo al campo un altro dei protagonisti del passato non troppo remoto, Zonta che sarà affiancato da Carraro e Pellizzari. In attacco Gallo si affiderà all’estro dell’attaccante albanese Silvio Merkaj e all’ex Prato, Spal e Cesena Gabriele Moncini. Mattia Valoti altro ex di turno dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Saranno oltre 200 i sostenitori del Pisa che hanno deciso di seguire la squadra in Veneto. Ricordiamo la gara è stata limitata dal GOS ai soli possessori della tessera del tifoso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (3-5-2): 16 Gagno; 14 Cuomo, 5 Leverbe, 27 Sandon; 28 Caferri, 29 Zonta, 4 Carraro, 26 Pellizzari; 32 Costa; 33 Merkaj, Moncini. A disp. 68 Tanralocchi, 5 Msrchizza, 66 Papetti, 23 Brighenti, 21 Corazza, 10 Valoti, 8 Bellemo, 99 Pietrelli, 44 Talarico, 9 Morra, 7 Rauti, 21 Alessio. All. Fabio Gallo

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 19 Primasso; 72 Zanon, 55 Leone, 29 Correia, 7 Leris; 10 Tramoni, 32 Moreo; 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 44 Denoon, 14 Loyola, 3 Angori, 19 Esteves, 21 Vural, 36 Piccinini, 11 Ferrah, 17 Rao, 23 Marras. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino

Last modified: Ottobre 10, 2026