Vicenza – Pisa, ecco dove seguire i nerazzurri in TV e alla radio

Written by Redazione• 6:21 am• Pisa SC

PISA – Vicenza – Pisa, valevole per la sesta giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta sabato 10 ottobre, ore 17.15 sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia e su LaBChannel (Prime e One Football) a Riccardo Morelli.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 10, 2026