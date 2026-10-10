Written by Ottobre 10, 2026 6:21 am Pisa SC

Vicenza – Pisa, ecco dove seguire i nerazzurri in TV e alla radio

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PISA  Vicenza – Pisa, valevole per la sesta giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta sabato 10 ottobre, ore 17.15 sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia e su LaBChannel (Prime e One Football) a Riccardo Morelli.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 10, 2026
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