Il Pisa ha ripreso a lavorare in vista della sfida di venerdì contro il Milan

PISA – Il Pisa Sporting Club ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del match contro il Milan che venerdì prossimo (Cetilar Arena, ore 20.45) aprirà il programma della 25esima giornata della Serie A Enilive.
Lo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark ha disegnato una settimana standard per i nerazzurri che si alleneranno quotidianamente al Centro Sportivo di San Piero a Grado con questa cadenza: martedì (pomeriggio), mercoledì (mattina) e giovedì (pomeriggio).
Venerdì mattina è prevista una seduta di risveglio muscolare come ultima tappa di avvicinamento al match con i rossoneri, che in questo week-end non sono scesi in campo vista l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina, recupereranno la gara contro il Como il 18 febbraio prossimo.
Contro il Milan non ci sarà Marius Marin ammonito al Bentegodi, che nelle prossime ore verrà squalificato dal Giudice Sportivo.Last modified: Febbraio 9, 2026