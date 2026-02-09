Convegno stazione Leopolda: “Meritocrazia e Valutazione nell’Università italiana”

Written by admin• 6:38 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – Il 17 febbraio alle 15, alla stazione Leopolda di Pisa si terrà il convegno: ‘Meritocrazia e Valutazione nell’Università italiana’

Organizzato dal coordinamento provinciale del partito Liberaldemocratico

Meritocrazia è un termine usato e abusato negli ultimi decenni quando si parla di scuola e università, c’è chi la invoca come panacea e chi la vede come un’esasperazione della competizione, nel frattempo non è chiaro cosa significhi introdurla davvero nel sistema universitario italiano.

Come vengono valutati veramente i nostri atenei e i singoli individui? Noi del Partito Liberaldemocratico vogliamo comprendere come stanno veramente le cose, ci vogliamo interrogare sul significato della meritocrazia, anche da un punto di vista liberale, per poi analizzare cosa questo implichi per l’università, soprattutto nell’ottica dell’attuale sistema di valutazione degli atenei e dei ricercatori.



Saranno relatori il Prof. Pierluigi Barrotta, professore di filosofia della scienza dell’Università di Pisa, la Prof.ssa Alessandra Celletti in qualità di vice presidente dell’ANVUR, e il Prof. Paolo Miccoli in qualità di ex presidente dell’ANVUR.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Claudio Bonanno Segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico. E’ previsto un collegamento online con l’onorevole Luigi Marattin. La cittadinanza è invitata a partecipare

Last modified: Febbraio 9, 2026