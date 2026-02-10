L’Effemeride Pisana del 10 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:23 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 10 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:26 e tramonta alle 17:37, le ore di luce solare sono 10 e 11 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 349mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Santa Scolastica, vergine

Norcia, Perugia, ca. 480 – Montecassino, Frosinone, ca. 547

Protettrice delle suore e delle puerpere

È sera ormai, quel 7 febbraio dell’anno 547, quando san Benedetto da Norcia si alza per concludere il suo annuale incontro con la sorella, santa Scolastica, in quella casetta sotto Montecassino, a metà strada tra i monasteri dei due fratelli. Ma la donna desidera che il suo colloquio spirituale con il fratello si prolunghi e scoppia in pianto: un temporale improvviso realizzerà il suo desiderio, che, come nota Gregorio Magno nei suoi “Dialoghi” nasceva da un amore profondo. Un amore per il Vangelo e per l’esempio del fratello: Scolastica, infatti, nata a Norcia nel 480, aveva camminato assieme a Benedetto verso la vita religiosa monastica. E nella sua vita è racchiuso il contributo del mondo femminile alla nascita del monachesimo occidentale. Morì tre giorni dopo l’ultimo colloquio con il fratello.Scolastica ci è nota dai “Dialoghi” di san Gregorio Magno. Vergine Saggia, antepose la carità e la pura contemplazione alle semplici regole e istituzioni umane, come manifestò nell’ultimo colloquio con il suo fratello s. Benedetto, quando con la forza della preghiera “poté di più, perché amò di più”.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dei legumi

Giornata internazionale del cribbage

La citazione del giorno:

Gli uomini dicono che la vita è breve, e vedo che si sforzano per renderla tale. (Rousseau)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Chi prenderà queste mille lire avrà la sciorta per tutta la vita quando va accaca

Questa non la sapevo:

La corrente d’aria provocata da un colpo di tosse viaggia a una velocità di circa 966 chilometri orari

E’ accaduto il 10 febbraio nel mondo:

1863 – Alanson Crane brevetta l’estintore

1910 – A Berlino si conclude in parità il match per il Campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante). In base alle regole il campione conserva il titolo

1918 – Alle 22:00 ha inizio la Beffa di Buccari

1933 Al tredicesimo round di un incontro di pugilato a New York, Primo Carnera mette K.O. Ernie Schaaf, uccidendolo La Postal Telegraph Company di New York introduce il primo telegramma canoro

1936 – Guerra d’Etiopia: inizia la battaglia dell’Amba Aradam

1942 – Glenn Miller riceve il primo Disco d’oro della storia per il brano Chattanooga Choo Choo

1962 – Francis Gary Powers, pilota di un aereo spia statunitense catturato dai sovietici, viene scambiato con la spia sovietica Rudoľf Abeľ

1986 – Incomincia il Maxiprocesso di Palermo ideato da Rocco Chinnici, con oltre 400 imputati

1990 – Il presidente sudafricano Frederik Willem de Klerk annuncia che Nelson Mandela verrà rilasciato il giorno dopo

1996 – Deep Blue sconfigge per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov

1999 – Il celebre gruppo heavy metal Iron Maiden ufficializza l’attesa reunion col cantante Bruce Dickinson e il chitarrista Adrian Smith, divenendo un sestetto

2005 – Si commemora per la prima volta il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004

2006 – Si inaugurano i XX Giochi olimpici invernali a Torino

La frase del giorno di Frate Indovino:

Tanti pochi fanno un tanto

Nati il 10 febbraio:

BERTOLT BRECHT

Drammaturgo tedesco

α 10 febbraio 1898 ω 14 agosto 1956

CHARLES LAMB

Scrittore, poeta e drammaturgo inglese

α 10 febbraio 1775 ω 27 dicembre 1834

BORIS PASTERNAK

Scrittore russo, premio Nobel

α 10 febbraio 1890 ω 30 maggio 1960

PIERO PELÙ

Cantante italiano

α 10 febbraio 1962

MARK SPITZ

Atleta, nuotatore statunitense

α 10 febbraio 1950

Deceduti il 10 febbraio:

ANGELA GIUSSANI

Fumettista italiana

α 10 giugno 1922 ω 10 febbraio 1987

MONTESQUIEU

Filosofo, giurista e letterato frances

α 18 gennaio 1689 ω 10 febbraio 1755

