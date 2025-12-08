Written by Dicembre 8, 2025 3:51 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa sempre più in basso, perde ancora e resta a 2 punti

Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Fra il 6 ed il 7 dicembre la maggior parte dei teams del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali hanno disputato i loro incontri.

di Leonardo Miraglia

Questi irisultati degli incontri sostenuti e le classifiche aggiornate a lunedì 8 dicembre:

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XI giornata di andata

Invictus Livorno69-68Castelfranco Frogs
Vela Viareggio79-82JP Bellaria
CUS Pisa77-89Lucca Sky Walkers
Basket Calcinaia77-38Basket Carrara Legends

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IX giornata di andata

Endas Pistoia58-60Pallacanestro San Miniato
Bellaria Cappuccini50-57La Crocetta San Miniato
Pallacanestro Valdera63-57Bottegone BK Junior

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IX giornata di andata

GMV Ghezzano85-36Argentario Basket
Sport IES Pisa51-53Dream Baket Pisa
Basket Ponsacco 84-79Basket Volterra
Etrusca San Miniatoda disputarsi 5/1/2026, 20:30Dinamo Rosignano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VI giornata di andata

Invictus Livorno sq.BNPBasket Pomarance
Don Bosco Livorno sq.BNPCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di andata

Castelfranco Frogs sq.B47-60Vicopisano Basket 2011
CMB Pietrasanta B.da disputarsi 10/12, 21:30Basket Calcinaia sq.B
Audax carraraNPPallacanestro Valdera
Pallacanestro MassaNPIsotopi Valdera

