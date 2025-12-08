Il CUS Pisa sempre più in basso, perde ancora e resta a 2 punti

Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Fra il 6 ed il 7 dicembre la maggior parte dei teams del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali hanno disputato i loro incontri.
di Leonardo Miraglia
Questi irisultati degli incontri sostenuti e le classifiche aggiornate a lunedì 8 dicembre:
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XI giornata di andata
|Invictus Livorno
|69-68
|Castelfranco Frogs
|Vela Viareggio
|79-82
|JP Bellaria
|CUS Pisa
|77-89
|Lucca Sky Walkers
|Basket Calcinaia
|77-38
|Basket Carrara Legends
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
IX giornata di andata
|Endas Pistoia
|58-60
|Pallacanestro San Miniato
|Bellaria Cappuccini
|50-57
|La Crocetta San Miniato
|Pallacanestro Valdera
|63-57
|Bottegone BK Junior
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
IX giornata di andata
|GMV Ghezzano
|85-36
|Argentario Basket
|Sport IES Pisa
|51-53
|Dream Baket Pisa
|Basket Ponsacco
|84-79
|Basket Volterra
|Etrusca San Miniato
|da disputarsi 5/1/2026, 20:30
|Dinamo Rosignano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VI giornata di andata
|Invictus Livorno sq.B
|NP
|Basket Pomarance
|Don Bosco Livorno sq.B
|NP
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VI giornata di andata
|Castelfranco Frogs sq.B
|47-60
|Vicopisano Basket 2011
|CMB Pietrasanta B.
|da disputarsi 10/12, 21:30
|Basket Calcinaia sq.B
|Audax carrara
|NP
|Pallacanestro Valdera
|Pallacanestro Massa
|NP
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 8, 2025