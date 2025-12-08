Written by Dicembre 8, 2025 5:11 pm Calcio dilettanti

Fabio Melani in testa alla classifica dei bomber per la Seconda Categoria

HomeCalcio dilettantiFabio Melani in testa alla classifica dei bomber per la Seconda Categoria

Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate all’8 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Lorenzo CavalliniSan Miniato Basso Calcio5 (1)IX

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166III

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato6 (1)IV
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini6III
Andrea FaraoniSan Miniato6 (1)IV
Enxo LiciFornacette Casarosa6 (3)VII
Pietro MoriStella Rossa5VIII
Mirko MaccariStella Rossa5 (2)X

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica8 (1)II
Francesco Cacciapuoti Selvatelle7IV
Vincenzo PassalacquaPomarance6VI
Alessio GiorgiAtletico Etruria5VIII
Simone D’AmorePecciolese4IX
Filippo BracciCapannoli San Bartolomeo4X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio10I
Marco PuccioniCapanne Calcio 19899 (2)II
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)III
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7IV
Mario BuhneCorazzano7 (2)V
Gregorio LombardiCrespina Calcio6VI
Alessio MorettiCrespina Calcio6VII
Alessandro ErcoleCastelfranco Calcio6VIII
Eugenio SkhurtiLa Corte6 (1)IX
Matteo BahitiPorta a Lucca5 (1)X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)IV
Marco CiardelliTerricciola 19755X

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Gabriele GianniniGolena d’Arno 10I
Samuele RosatoPonteginori 192910 (1)II
Abdelkrim BouragbaLajatico7III
Mirko NastasiGolena d’Arno7IV
Davide PettenonMarinese 19256 (1)V
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio6 (3)VI
Jones BohuamSan Frediano Calcio6VII
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP6VIII
Emanuele FiumicelliLajatico5 (2)IX
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio5X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200511 (5)I
Alessio CardiniMarciana 2.07II
Claudio PajaSantacroce calcio7 (4)III
Manuel CiolliPerignano5VI
Tommaso GiuntoliMonteserra5VII
Filippo MarchettiLa Fornace5VIII
Marco VannozziAtletico Le Melorie5 (2)IX

Terza Categoria Livorno, girone unico

Luca CatolaMonteverdi 20065 (1)IX

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 8, 2025
Previous Story
Il CUS Pisa sempre più in basso, perde ancora e resta a 2 punti
Next Story
Carlos Cuesta: “L’atteggiamento deve essere sempre quello giusto. Orgoglioso di questo gruppo”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti