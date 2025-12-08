Fabio Melani in testa alla classifica dei bomber per la Seconda Categoria

Written by Leonardo Miraglia• 5:11 pm• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate all’8 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Lorenzo Cavallini San Miniato Basso Calcio 5 (1) IX

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 III

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 6 (1) IV Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 6 III Andrea Faraoni San Miniato 6 (1) IV Enxo Lici Fornacette Casarosa 6 (3) VII Pietro Mori Stella Rossa 5 VIII Mirko Maccari Stella Rossa 5 (2) X

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 8 (1) II Francesco Cacciapuoti Selvatelle 7 IV Vincenzo Passalacqua Pomarance 6 VI Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 VIII Simone D’Amore Pecciolese 4 IX Filippo Bracci Capannoli San Bartolomeo 4 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 10 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 9 (2) II Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 8 (1) III Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 IV Mario Buhne Corazzano 7 (2) V Gregorio Lombardi Crespina Calcio 6 VI Alessio Moretti Crespina Calcio 6 VII Alessandro Ercole Castelfranco Calcio 6 VIII Eugenio Skhurti La Corte 6 (1) IX Matteo Bahiti Porta a Lucca 5 (1) X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) IV Marco Ciardelli Terricciola 1975 5 X

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Gabriele Giannini Golena d’Arno 10 I Samuele Rosato Ponteginori 1929 10 (1) II Abdelkrim Bouragba Lajatico 7 III Mirko Nastasi Golena d’Arno 7 IV Davide Pettenon Marinese 1925 6 (1) V Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 6 (3) VI Jones Bohuam San Frediano Calcio 6 VII Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 6 VIII Emanuele Fiumicelli Lajatico 5 (2) IX Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 5 X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 11 (5) I Alessio Cardini Marciana 2.0 7 II Claudio Paja Santacroce calcio 7 (4) III Manuel Ciolli Perignano 5 VI Tommaso Giuntoli Monteserra 5 VII Filippo Marchetti La Fornace 5 VIII Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 5 (2) IX

Terza Categoria Livorno, girone unico

Luca Catola Monteverdi 2006 5 (1) IX

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

