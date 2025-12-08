Written by Dicembre 8, 2025 3:24 pm Calcio dilettanti

Tuttocuoio 1957, ovvero il punching ball del girone D della Serie D

Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Fra venerdì 5 dicembre e domenica 7 dicembre si sono disputati tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati dei vari incontri, corredati dalle relative classifiche aggiornate all’8 dicembre:

Serie D, girone D

XV giornata

Sant’AngeloS. Guerrini (2′ pt), S. Confalonieri (6′ pt), D. Mangni (28′ pt), E. Mariani (44′ pt) 4-1 F. Di Natale (6′ st)Tuttocuoio 1957MVP: Sergio Guerrini (Sant’Angelo)

Eccellenza, girone A

XV giornata

Cenaia 1969F. Remedi (37′ pt), T. Fischer (7′ st) 2-0Massese 1919MVP: Filippo Remedi (Cenaia 1969)
Fratres Perignano 20190-0Lucchese CalcioMVP: Salvatore Santeramo (Lucchese Calcio)
FucecchioT. Pieri (30′ st) 1-1 A. Ferretti (10′ pt)San GiulianoMVP: Tommaso Pieri (Fucecchio)

Promozione, girone A

XIII giornata

Urbino Taccola0-0Fortis Juventus 1909

Promozione, girone B

XIII giornata

Colli MarittimiR. Corrado (44′ pt), A. Amorfini (Rig.) (42′ st) 0-2Atletico MaremmaMVP: Roberto Corrado (Atletico Maremma)
CuoiopelliL. Demi (Rig.) (40′ pt), G. Maggi (1′ st), L. Demi (1′ st), G. Pini (31′ st) 4-1 D. Terramoto (5′ st)Sancascianese CalcioMVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
Ginestra Fiorentina0-1 Autorete (1′ pt)Saline
Mobilieri PonsaccoA. Rigirozzo (45′ st) 1-1
A. Mbengue (11′ pt) 		CerbaiaMVP: Pietro Cirri (Cerbaia)
San Miniato Basso Calcio0-2 F. Angelini, L. MeacciInvictasauroMVP: Federico Angelini (Invictasauro)

Prima Categoria, girone A

XII giornata

Migliarino VecchianoA. Pecori, N. Benedettini 2-1 N. Bianchi
Folgor Marlia 1905MVP: Alessandro Pecori (Migliarino Vecchiano)
Mulazzo0-0Calci 2016

Prima Categoria, girone B

XII giornata

Atletico SpedalinoG. Mohammed (29′ pt), V. Sapio (Rig.) (35′ pt), I. Chafiq (44′ st) 3-1 M. Maccari (Rig.) (25′ st)Stella RossaMVP: Mohammed Gadafi (Atletico Spedalino)
Bellaria CappucciniV. Fiumalbi, V. Fiumalbi, V. Fiumalbi 3-1 M. D’AmicoCasale Fattoria 2001MVP: Vittorio Fiumalbi (Bellaria Cappuccini)
Marginone 20000-2 G. Rocchi (10′ st), E. Lici (40′ st)Fornacette CasarosaMVP: Enxo Lici (Fornacette Casarosa)
San MiniatoG. Fejzaj 1-1 T. MagazziniCQS Tempio ChiazzanoMVP: Tommaso Magazzini (CQS Tempio Chiazzano)
StaffoliX. Kapidani (13′ pt), F. Pieracci (25′ pt) 2-2 D. Gargini (16′ st), M. Ciacci (20′ st)Montagna PistoieseMVP: Francesco Pieracci (Staffoli)

Prima Categoria, girone D

XII giornata

Acciaiolo Calcio0-2 A. Martini (Rig.), A. Martini (Rig.)Venturina CalcioMVP: Antonio Martini (Venturina Calcio)
Capannoli San Bartolomeo
0-1 E. Salvadori 		Atletico EtruriaMVP: Edoardo Salvadori (Atletico Etruria)
GeotermicaF. Nassi 1-1 G. Baldini Ponsacco 1920MVP: Alberto Arrighini (Ponsacco 1920)
Pecciolese0-0Forcoli Calcio 1921MVP: Mattia Pacciani (Pecciolese)
PomaranceM. Fedi 1-1 A. Monterisi (Rig.)MonterotondoMVP: Andrea Monterisi (Monterotondo)
Vada 19630-2 A. Vaccaro, F. CacciapuotiSelvatelleMVP: Francesco Cacciapuoti (Selvatelle)

Seconda Categoria, girone G

XII giornata

Atletico CascinaT. Castagna, E. Guidi, T. Castagna, N. Betti, Autorete 5-1 F. AngioliniSextum BientinaMVP: Tommaso Castagna (Atletico Cascina)
Capanne Calcio 19890-2 M. Remorini, A. SalvatoreSanta Maria a MonteMVP: Alessandro Salvatore (Santa Maria a Monte)
Castelfranco CalcioA. Becherucci (15′ st), S. Salvadori (42′ st) 2-1 L. TahiriSan Prospero NavacchioMVP: Alessio Becherucci (Castelfranco Calcio)
CorazzanoM. Buhne (27′ pt), M. Buhne (16′ st) 2-1 M. Braccini (44′ pt)PontasserchioMVP: Mario Buhne (Corazzano)
Crespina CalcioF. Melani, G. Lombardi, M. Sibilia 3-0Sanromanese ValdarnoMVP: Gregorio Lombardi (Crespina Calcio)
La CorteE. Skhurti, E. Skhurti 2-3 F. Galati (7′ pt), F. Galati (3′ st), D. Luperini (10′ st)Porta a LuccaMVP: Francesco Galati (Porta a Lucca)
Pisa OvestL. Fiorini (11′ pt), Ricci (28′ pt) 2-1 S. Becherini (21′ pt)TirreniaMVP: Ricci (Pisa Ovest)

Seconda Categoria, girone H

XII giornata

Castelnuovo Val di Cecina0-1 S. SerrettiPalazzi CalcioMVP: Simone Serretti (Palazzi Calcio)
Terricciola 1975G. Nocera (Rig.), L. Bracci (Rig.) 2-1 E. MazzeiCampese 1969MVP: Giovanni Nocera (Terricciola 1975)
Volterrana 2016R. Geri Bartolini (Rig.) (6′ pt), L. Callai (43′ st) 2-1 G. Bernini (22′ st)MonteneroMVP: Giacomo Bernini (Montenero)

Terza Categoria, Pisa – girone A

X giornata

Filettole CalcioAntonio Bellani
Golena d’ArnoG. Giannini (45′ pt), M. Nastasi (5′ st), G. Giannini (32′ st) 3-2 M. Salonicchi (30′ pt), L. Bertini (30′ pt)Fabbrica Calcio 2024MVP: Gabriele Giannini (Golena d’Arno)
LajaticoA. Bouragba, F. Bettini, A. Niang 3-4 S. Rosato, S. Rosato, G. Fini, P. SandriPonteginori 1929MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929)
Marinese 1925Autorete, E. Guidi 2-2 T. Degl’innocenti, A. GioliScintilla 1945MVP: Manuel Meozzi (Scintilla 1945)
Montefoscoli CalcioL. Guerrini (45′ st) 1-1 A. Moretti (36′ pt)Legoli 1994MVP: Gianni Caroti (Legoli 1994)
Nuova Popolare CEPA. Maresca (6′ pt), S. Cioni (4′ st), T. Sylla (11′ st), T. Sylla (20′ st), A. Maresca (46′ st) 5-1 A. Nafafaa (47′ st)Atletico PisaMVP: Sylla Thierno Birahim (Nuova Popolare CEP)
Sporting VolterraN. Cappellini (Rig.), N. Cappellini (Rig.) 2-1 G. Oldoli (Rig.)Amatori SalineMVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra)
riposaSan Frediano Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone B

X giornata

Atletico Le MelorieA. Pompameo (2′ pt), S. Balla (35′ st) 2-1 S. Brienza (Rig.)Gavena GiovaniMVP: Sonid Balla (Atletico Le Melorie)
Cerretti FC0-3 A. Roccia, A. Brogi, F. PicarellaVia di CorteMVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
Città di Montopoli0-4 A. Samb, A. Samb, A. Altamura, A. AltamuraStella AzzurraMVP: Andrea Altamura (Stella Azzurra)
La BorraN. Bagnoli 1-3 J. Habumuremyi, G. Botti, J. HabumuremyiSantacroce CalcioMVP: Jean Kabetsire Habumuremyi (Santacroce Calcio)
Monteserra0-2 S. Novelli (16′ pt), F. Simoncini (42′ pt)Marciana 2.0MVP: Samuele Novelli (Marciana 2.0)
PerignanoF. Ricciardi (Rig.) 1-2
L. Maurelli, A. Martinelli 		La FornaceMVP: Lorenzo Maurelli (La Fornace)
Ponte a Elsa 2005A. Bagnoli (Rig.) (30′ st) 1-1 AutoreteCastel del BoscoMVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
Zambra San VicoF. Giani, L. Beggi 2-2 F. Donzello (Rig.), A. ScarfoneTreggiaiaMVP: Lorenzo Beggi (Zambra San Vico)

Terza Categoria, Livorno – girone unico

X giornata

Giovani Atleti TancrediE. Tani, S. Illario 2-1 L. Catola (Rig.)Monteverdi 2006MVP: Simone Illario (Monteverdi 2006)
Sasso PisanoM. Bani, A. Konate 2-1Campiglia 1914MVP: Mohammed Bani (Sasso Pisano)

Terza Categoria, Lucca – girone B

X giornata

Sporting Forte dei Marmi PSF. Cacioppo, G. Macchiarini Orlandi, F. Cacioppo, F. Cacioppo 4-2 L. Montanelli (30′ pt), G. Cavicchi (33′ st)PappianaMVP: Federico Cacioppo (Sporting Forte dei Marmi PS)

Last modified: Dicembre 8, 2025
