Tuttocuoio 1957, ovvero il punching ball del girone D della Serie D

Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Fra venerdì 5 dicembre e domenica 7 dicembre si sono disputati tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.
Questi i risultati dei vari incontri, corredati dalle relative classifiche aggiornate all’8 dicembre:
Serie D, girone D
XV giornata
|Sant’Angelo
|S. Guerrini (2′ pt), S. Confalonieri (6′ pt), D. Mangni (28′ pt), E. Mariani (44′ pt) 4-1 F. Di Natale (6′ st)
|Tuttocuoio 1957
|MVP: Sergio Guerrini (Sant’Angelo)
Eccellenza, girone A
XV giornata
|Cenaia 1969
|F. Remedi (37′ pt), T. Fischer (7′ st) 2-0
|Massese 1919
|MVP: Filippo Remedi (Cenaia 1969)
|Fratres Perignano 2019
|0-0
|Lucchese Calcio
|MVP: Salvatore Santeramo (Lucchese Calcio)
|Fucecchio
|T. Pieri (30′ st) 1-1 A. Ferretti (10′ pt)
|San Giuliano
|MVP: Tommaso Pieri (Fucecchio)
Promozione, girone A
XIII giornata
|Urbino Taccola
|0-0
|Fortis Juventus 1909
Promozione, girone B
XIII giornata
|Colli Marittimi
|R. Corrado (44′ pt), A. Amorfini (Rig.) (42′ st) 0-2
|Atletico Maremma
|MVP: Roberto Corrado (Atletico Maremma)
|Cuoiopelli
|L. Demi (Rig.) (40′ pt), G. Maggi (1′ st), L. Demi (1′ st), G. Pini (31′ st) 4-1 D. Terramoto (5′ st)
|Sancascianese Calcio
|MVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
|Ginestra Fiorentina
|0-1 Autorete (1′ pt)
|Saline
|Mobilieri Ponsacco
|A. Rigirozzo (45′ st) 1-1
A. Mbengue (11′ pt)
|Cerbaia
|MVP: Pietro Cirri (Cerbaia)
|San Miniato Basso Calcio
|0-2 F. Angelini, L. Meacci
|Invictasauro
|MVP: Federico Angelini (Invictasauro)
Prima Categoria, girone A
XII giornata
|Migliarino Vecchiano
|A. Pecori, N. Benedettini 2-1 N. Bianchi
|Folgor Marlia 1905
|MVP: Alessandro Pecori (Migliarino Vecchiano)
|Mulazzo
|0-0
|Calci 2016
Prima Categoria, girone B
XII giornata
|Atletico Spedalino
|G. Mohammed (29′ pt), V. Sapio (Rig.) (35′ pt), I. Chafiq (44′ st) 3-1 M. Maccari (Rig.) (25′ st)
|Stella Rossa
|MVP: Mohammed Gadafi (Atletico Spedalino)
|Bellaria Cappuccini
|V. Fiumalbi, V. Fiumalbi, V. Fiumalbi 3-1 M. D’Amico
|Casale Fattoria 2001
|MVP: Vittorio Fiumalbi (Bellaria Cappuccini)
|Marginone 2000
|0-2 G. Rocchi (10′ st), E. Lici (40′ st)
|Fornacette Casarosa
|MVP: Enxo Lici (Fornacette Casarosa)
|San Miniato
|G. Fejzaj 1-1 T. Magazzini
|CQS Tempio Chiazzano
|MVP: Tommaso Magazzini (CQS Tempio Chiazzano)
|Staffoli
|X. Kapidani (13′ pt), F. Pieracci (25′ pt) 2-2 D. Gargini (16′ st), M. Ciacci (20′ st)
|Montagna Pistoiese
|MVP: Francesco Pieracci (Staffoli)
Prima Categoria, girone D
XII giornata
|Acciaiolo Calcio
|0-2 A. Martini (Rig.), A. Martini (Rig.)
|Venturina Calcio
|MVP: Antonio Martini (Venturina Calcio)
|Capannoli San Bartolomeo
0-1 E. Salvadori
|Atletico Etruria
|MVP: Edoardo Salvadori (Atletico Etruria)
|Geotermica
|F. Nassi 1-1 G. Baldini
|Ponsacco 1920
|MVP: Alberto Arrighini (Ponsacco 1920)
|Pecciolese
|0-0
|Forcoli Calcio 1921
|MVP: Mattia Pacciani (Pecciolese)
|Pomarance
|M. Fedi 1-1 A. Monterisi (Rig.)
|Monterotondo
|MVP: Andrea Monterisi (Monterotondo)
|Vada 1963
|0-2 A. Vaccaro, F. Cacciapuoti
|Selvatelle
|MVP: Francesco Cacciapuoti (Selvatelle)
Seconda Categoria, girone G
XII giornata
|Atletico Cascina
|T. Castagna, E. Guidi, T. Castagna, N. Betti, Autorete 5-1 F. Angiolini
|Sextum Bientina
|MVP: Tommaso Castagna (Atletico Cascina)
|Capanne Calcio 1989
|0-2 M. Remorini, A. Salvatore
|Santa Maria a Monte
|MVP: Alessandro Salvatore (Santa Maria a Monte)
|Castelfranco Calcio
|A. Becherucci (15′ st), S. Salvadori (42′ st) 2-1 L. Tahiri
|San Prospero Navacchio
|MVP: Alessio Becherucci (Castelfranco Calcio)
|Corazzano
|M. Buhne (27′ pt), M. Buhne (16′ st) 2-1 M. Braccini (44′ pt)
|Pontasserchio
|MVP: Mario Buhne (Corazzano)
|Crespina Calcio
|F. Melani, G. Lombardi, M. Sibilia 3-0
|Sanromanese Valdarno
|MVP: Gregorio Lombardi (Crespina Calcio)
|La Corte
|E. Skhurti, E. Skhurti 2-3 F. Galati (7′ pt), F. Galati (3′ st), D. Luperini (10′ st)
|Porta a Lucca
|MVP: Francesco Galati (Porta a Lucca)
|Pisa Ovest
|L. Fiorini (11′ pt), Ricci (28′ pt) 2-1 S. Becherini (21′ pt)
|Tirrenia
|MVP: Ricci (Pisa Ovest)
Seconda Categoria, girone H
XII giornata
|Castelnuovo Val di Cecina
|0-1 S. Serretti
|Palazzi Calcio
|MVP: Simone Serretti (Palazzi Calcio)
|Terricciola 1975
|G. Nocera (Rig.), L. Bracci (Rig.) 2-1 E. Mazzei
|Campese 1969
|MVP: Giovanni Nocera (Terricciola 1975)
|Volterrana 2016
|R. Geri Bartolini (Rig.) (6′ pt), L. Callai (43′ st) 2-1 G. Bernini (22′ st)
|Montenero
|MVP: Giacomo Bernini (Montenero)
Terza Categoria, Pisa – girone A
X giornata
|Filettole Calcio
|Antonio Bellani
|Golena d’Arno
|G. Giannini (45′ pt), M. Nastasi (5′ st), G. Giannini (32′ st) 3-2 M. Salonicchi (30′ pt), L. Bertini (30′ pt)
|Fabbrica Calcio 2024
|MVP: Gabriele Giannini (Golena d’Arno)
|Lajatico
|A. Bouragba, F. Bettini, A. Niang 3-4 S. Rosato, S. Rosato, G. Fini, P. Sandri
|Ponteginori 1929
|MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929)
|Marinese 1925
|Autorete, E. Guidi 2-2 T. Degl’innocenti, A. Gioli
|Scintilla 1945
|MVP: Manuel Meozzi (Scintilla 1945)
|Montefoscoli Calcio
|L. Guerrini (45′ st) 1-1 A. Moretti (36′ pt)
|Legoli 1994
|MVP: Gianni Caroti (Legoli 1994)
|Nuova Popolare CEP
|A. Maresca (6′ pt), S. Cioni (4′ st), T. Sylla (11′ st), T. Sylla (20′ st), A. Maresca (46′ st) 5-1 A. Nafafaa (47′ st)
|Atletico Pisa
|MVP: Sylla Thierno Birahim (Nuova Popolare CEP)
|Sporting Volterra
|N. Cappellini (Rig.), N. Cappellini (Rig.) 2-1 G. Oldoli (Rig.)
|Amatori Saline
|MVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra)
|riposa
|San Frediano Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone B
X giornata
|Atletico Le Melorie
|A. Pompameo (2′ pt), S. Balla (35′ st) 2-1 S. Brienza (Rig.)
|Gavena Giovani
|MVP: Sonid Balla (Atletico Le Melorie)
|Cerretti FC
|0-3 A. Roccia, A. Brogi, F. Picarella
|Via di Corte
|MVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
|Città di Montopoli
|0-4 A. Samb, A. Samb, A. Altamura, A. Altamura
|Stella Azzurra
|MVP: Andrea Altamura (Stella Azzurra)
|La Borra
|N. Bagnoli 1-3 J. Habumuremyi, G. Botti, J. Habumuremyi
|Santacroce Calcio
|MVP: Jean Kabetsire Habumuremyi (Santacroce Calcio)
|Monteserra
|0-2 S. Novelli (16′ pt), F. Simoncini (42′ pt)
|Marciana 2.0
|MVP: Samuele Novelli (Marciana 2.0)
|Perignano
|F. Ricciardi (Rig.) 1-2
L. Maurelli, A. Martinelli
|La Fornace
|MVP: Lorenzo Maurelli (La Fornace)
|Ponte a Elsa 2005
|A. Bagnoli (Rig.) (30′ st) 1-1 Autorete
|Castel del Bosco
|MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
|Zambra San Vico
|F. Giani, L. Beggi 2-2 F. Donzello (Rig.), A. Scarfone
|Treggiaia
|MVP: Lorenzo Beggi (Zambra San Vico)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
X giornata
|Giovani Atleti Tancredi
|E. Tani, S. Illario 2-1 L. Catola (Rig.)
|Monteverdi 2006
|MVP: Simone Illario (Monteverdi 2006)
|Sasso Pisano
|M. Bani, A. Konate 2-1
|Campiglia 1914
|MVP: Mohammed Bani (Sasso Pisano)
Terza Categoria, Lucca – girone B
X giornata
|Sporting Forte dei Marmi PS
|F. Cacioppo, G. Macchiarini Orlandi, F. Cacioppo, F. Cacioppo 4-2 L. Montanelli (30′ pt), G. Cavicchi (33′ st)
|Pappiana
|MVP: Federico Cacioppo (Sporting Forte dei Marmi PS)
