Il CUS Pisa, irrecuperabile?

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Fra il 12 ed il 14 dicembre la maggior parte dei teams del nostro territorio che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali hanno disputato gli incontri che li hanno visti protagonisti, a parte il Vicopisano 2011 e la squadra B del Basket Calcinaia che si affronteranno il 18 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati delle sfide e le classifiche aggiornate al 15 dicembre:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XII giornata di andata

Costone Siena70-69Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XIII giornata di andata

Castelfranco Frogs63-66CMB Carrara
JP Bellaria48-59Cest. Audace Pescia
Valdicornia Basket64-57CUS Pisa
Gea Grosseto71-58Basket Calcinaia

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

X giornata di andata

Pallacanestro San Miniato73-60Scuola Basket Prato
La Crocetta San Miniato41-39Libertas Montale
Lucca Academy Basket59-45Pallacanestro Valdera
Chiesina Basket78-66Bellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

X giornata di andata

Basket Volterra 75-55GMV Ghezzano
Dream Baket Pisa68-52Piombino BC
Libertas Liburnia75-52Basket Ponsacco
Dinamo Rosignano48-81Sport IES Pisa
Argentario Basket88-84Etrusca San Miniato sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VII giornata di andata

Basket PomaranceNPDon Bosco Livorno sq.B
GMV Ghezzano sq.BNPPNC Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di andata

Pallacanestro ValderaNPCastelfranco Frogs sq.B
18/12, 21:15Vicopisano Basket 2011Basket Calcinaia sq.B
Isotopi ValderaNPCMB Pietrasanta B.

Info tratte da www.playbasket.it

