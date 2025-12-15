Il CUS Pisa, irrecuperabile?

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Fra il 12 ed il 14 dicembre la maggior parte dei teams del nostro territorio che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali hanno disputato gli incontri che li hanno visti protagonisti, a parte il Vicopisano 2011 e la squadra B del Basket Calcinaia che si affronteranno il 18 dicembre.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati delle sfide e le classifiche aggiornate al 15 dicembre:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
XII giornata di andata
|Costone Siena
|70-69
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XIII giornata di andata
|Castelfranco Frogs
|63-66
|CMB Carrara
|JP Bellaria
|48-59
|Cest. Audace Pescia
|Valdicornia Basket
|64-57
|CUS Pisa
|Gea Grosseto
|71-58
|Basket Calcinaia
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
X giornata di andata
|Pallacanestro San Miniato
|73-60
|Scuola Basket Prato
|La Crocetta San Miniato
|41-39
|Libertas Montale
|Lucca Academy Basket
|59-45
|Pallacanestro Valdera
|Chiesina Basket
|78-66
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
X giornata di andata
|Basket Volterra
|75-55
|GMV Ghezzano
|Dream Baket Pisa
|68-52
|Piombino BC
|Libertas Liburnia
|75-52
|Basket Ponsacco
|Dinamo Rosignano
|48-81
|Sport IES Pisa
|Argentario Basket
|88-84
|Etrusca San Miniato sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VII giornata di andata
|Basket Pomarance
|NP
|Don Bosco Livorno sq.B
|GMV Ghezzano sq.B
|NP
|PNC Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VI giornata di andata
|Pallacanestro Valdera
|NP
|Castelfranco Frogs sq.B
|18/12, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Basket Calcinaia sq.B
|Isotopi Valdera
|NP
|CMB Pietrasanta B.
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 15, 2025