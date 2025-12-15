Sciapi, Melani, Rosato e Bagnoli in testa alle classifiche dei bomber delle rispettive categorie

Written by Leonardo Miraglia• 4:39 pm• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate all’8 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 6 IX

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 IV

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Pietro Mori Stella Rossa 6 III Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 6 IV Andrea Faraoni San Miniato 6 (1) V Enxo Lici Fornacette Casarosa 6 (3) VIII

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 9 (1) II Francesco Cacciapuoti Selvatelle 7 IV Vincenzo Passalacqua Pomarance 7 V Davide Borgioli Acciaiolo Calcio 5 VII Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 VIII Francesco Nassi Geotermica 5 IX

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 10 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 9 (2) II Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 8 (1) III Mario Buhne Corazzano 8 (2) IV Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 V Gregorio Lombardi Crespina Calcio 6 VI Alessio Moretti Crespina Calcio 6 VII Alessandro Ercole Castelfranco Calcio 6 VIII Eugenio Skhurti La Corte 6 (1) IX Tommaso Castagna Atletico Cascina 6 (1) X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Marco Ciardelli Terricciola 1975 5 X

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 11 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 10 II Abdelkrim Bouragba Lajatico 7 III Mirko Nastasi Golena d’Arno 7 (1) IV Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 7 (4) V Jones Bohuam San Frediano Calcio 6 VI Alessio Gioli Scintilla 1945 6 VII Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 6 VIII Davide Pettenon Marinese 1925 6 (1) IX Emanuele Fiumicelli Lajatico 6 (2) X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 11 (5) I Alessio Cardini Marciana 2.0 7 II Claudio Paja Santacroce calcio 7 (4) III Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 6 VI Manuel Ciolli Perignano 5 VII Tommaso Giuntoli Monteserra 5 IX Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 5 (2) X

Terza Categoria Livorno, girone unico

Luca Catola Monteverdi 2006 5 (1) IX

