Written by Dicembre 15, 2025 4:39 pm Calcio dilettanti

Sciapi, Melani, Rosato e Bagnoli in testa alle classifiche dei bomber delle rispettive categorie

HomeCalcio dilettantiSciapi, Melani, Rosato e Bagnoli in testa alle classifiche dei bomber delle rispettive categorie

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate all’8 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco6IX

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166IV

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Pietro MoriStella Rossa6III
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini6IV
Andrea FaraoniSan Miniato6 (1)V
Enxo LiciFornacette Casarosa6 (3)VIII

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica9 (1)II
Francesco Cacciapuoti Selvatelle7IV
Vincenzo PassalacquaPomarance7V
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio5VII
Alessio GiorgiAtletico Etruria5VIII
Francesco NassiGeotermica5IX

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio10I
Marco PuccioniCapanne Calcio 19899 (2)II
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)III
Mario BuhneCorazzano8 (2)IV
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7V
Gregorio LombardiCrespina Calcio6VI
Alessio MorettiCrespina Calcio6VII
Alessandro ErcoleCastelfranco Calcio6VIII
Eugenio SkhurtiLa Corte6 (1)IX
Tommaso CastagnaAtletico Cascina6 (1)X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco CiardelliTerricciola 19755X

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192911 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno10II
Abdelkrim BouragbaLajatico7III
Mirko NastasiGolena d’Arno7 (1)IV
Francesco BertiniMontefoscoli Calcio7 (4)V
Jones BohuamSan Frediano Calcio6VI
Alessio GioliScintilla 19456VII
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP6VIII
Davide PettenonMarinese 19256 (1)IX
Emanuele FiumicelliLajatico6 (2)X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200511 (5)I
Alessio CardiniMarciana 2.07II
Claudio PajaSantacroce calcio7 (4)III
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra6VI
Manuel CiolliPerignano5VII
Tommaso GiuntoliMonteserra5IX
Marco VannozziAtletico Le Melorie5 (2)X

Terza Categoria Livorno, girone unico

Luca CatolaMonteverdi 20065 (1)IX

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 15, 2025
Previous Story
Solo un pareggio per il Pontedera contro la Sambenedettese
Next Story
Il CUS Pisa, irrecuperabile?

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti