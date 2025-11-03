Il CUS Pisa ancora ultimo con due punti dopo la sconfitta a Calcinaia

Pisa — Dall’ultimo giorno di ottobre al due novembre, si sono tenuti quasi tutti gli incontri che hanno visto le squadre pisane far rimbalzare i palloni sui vari parquet.
di Leonardo Miraglia
Questo i risultati e le conseguenti classifiche aggiornate al 3 novembre:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
VI giornata di andata
|Etrusca San Miniato
|84-81
|Seagulls Genova
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
V giornata di andata
|Juve Pontedera
|66-68
|Castelfranco Frogs
|Basket Calcinaia
|76-58
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
IV giornata di andata
|Pallacanestro San Miniato
|58-62
|Pontremoli Basket
|Pallacanestro Valdera
|46-58
|La Crocetta San Miniato
|Bellaria Cappuccini
|56-68
|Basket 2002 Versilia
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
IV giornata di andata
|Piombino BC
|48-95
|GMV Ghezzano
|18 novembre dalle 21
|Sport IES Pisa
|Etrusca San Miniato
|Dream Baket Pisa
|58-57
|Libertas Liburnia
|Dinamo Rosignano
|35-81
|Basket Volterra
|Team90 Grosseto
|66-55
|Basket Ponsacco
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
I giornata di andata
|Baket Pomarance
|59-51
|CUS Pisa sq. B
|5 novembre dalle 21
|Polisportiva Vicarello
|GMV Ghezzano sq. B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
I giornata di andata
|Basket Calcinaia sq. B
|82-38
|Castelfranco Frogs
|4 novembre dalle 21:30
|Isotopi Valdera
|Vicopisano Basket 2011
|Pallacanestro Massa
|85-25
|Pallacanestro Valdera
Info tratte da www.playbaket.itLast modified: Novembre 3, 2025