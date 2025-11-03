Written by Novembre 3, 2025 4:04 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa ancora ultimo con due punti dopo la sconfitta a Calcinaia

Pisa — Dall’ultimo giorno di ottobre al due novembre, si sono tenuti quasi tutti gli incontri che hanno visto le squadre pisane far rimbalzare i palloni sui vari parquet.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati e le conseguenti classifiche aggiornate al 3 novembre:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VI giornata di andata

Etrusca San Miniato84-81Seagulls Genova

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

V giornata di andata

Juve Pontedera66-68Castelfranco Frogs
Basket Calcinaia76-58CUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IV giornata di andata

Pallacanestro San Miniato58-62Pontremoli Basket
Pallacanestro Valdera46-58La Crocetta San Miniato
Bellaria Cappuccini56-68Basket 2002 Versilia

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IV giornata di andata

Piombino BC48-95GMV Ghezzano
18 novembre dalle 21Sport IES PisaEtrusca San Miniato
Dream Baket Pisa58-57Libertas Liburnia
Dinamo Rosignano35-81Basket Volterra
Team90 Grosseto66-55Basket Ponsacco

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

I giornata di andata

Baket Pomarance59-51CUS Pisa sq. B
5 novembre dalle 21Polisportiva VicarelloGMV Ghezzano sq. B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

I giornata di andata

Basket Calcinaia sq. B82-38Castelfranco Frogs
4 novembre dalle 21:30Isotopi ValderaVicopisano Basket 2011
Pallacanestro Massa85-25Pallacanestro Valdera

Info tratte da www.playbaket.it

