Il Consiglio Regionale premia il dottor Luca Gorreri per l’opera di divulgazione scientifica, storica e culturale

Written by admin• 11:10 am• Pisa, Attualità

PISA – Un riconoscimento che premia una carriera dedicata all’ambiente ed al rapporto dell’uomo con la natura: il vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha consegnato al dottor Luca Gorreri la targa per “l’infaticabile opera di divulgazione scientifica, storica e culturale sulla Toscana ed in particolare sul territorio del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli“.

Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Pisa, Gorreri da oltre 30 anni lavora per l’Ente ed è attualmente responsabile dell’ufficio gestione faunistica ed attività agricole. Nel corso della sua carriera si è occupato di agricoltura di qualità, agricoltura 4.0, micologia, ornitologia, fauna e molto altro. È autore o co-autore di 48 libri a carattere scientifico e divulgativo su vari temi: ornitologia, gestione faunistica, agricoltura, funghi, vecchi mestieri rurali, mappe storiche, mascalcia, piante eduli spontanee, sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e molto altro. Tra i volumi ai quali è più legato ci sono ‘Il Parco visto dal cielo’, per la bellezza delle immagini, e ‘L’oro dei parchi toscani’ dedicato ai prodotti enogastronomici di qualità delle aree protette.

Last modified: Febbraio 13, 2026